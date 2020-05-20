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Plajlarda 'normal yeni' için hazırlıklar başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2020 12:22 | Son Güncelleme

Antalya’nın falez sahil bandı ile ünlü Muratpaşa Belediyesi,plajları yeni normal düzenle açmak için çalışmalara başladı. Plajların kışın sökülen ahşap platformlarının yakın zamanda montajına başlayacaklarını belirten Belediye Başkanı Ümit Uysal, plajların kullanımında konuyla ilgili açıklanacak genelgelerin belirleyeceği olacağını söyledi.

Antalya’nın doğa harikası falezlerinin denizle buluştuğu noktada bulunan Muratpaşa Belediyesi Falez Plajlarında, yeni bir normali kurma çalışmaları başladı. Kış aylarında sökülen ahşap platformların yeniden montajına yakın bir zamanda başlanacağı belirtilirken Belediye Başkanı Uysal, geçen yıl her biri mavi bayrak alan plajların bakanlıkların sahil ve plajların açılması ve kullanılmasına yönelik açıklayacağı genelgelerle uyumlu bir şekilde yürütüleceğinin altını çizdi.

Uysal, belediyenin falez plajlarının ahşap ve sökülebilir malzemeden yapıldığı için belli bir montaj süresine ihtiyaç duyduklarını belirtirken şezlongların yerleşiminden, aynı anda kaç kişinin plaja alınacağına kadar birçok detayın ilerleyen günlerde değerlendirileceğini kaydetti.

Muratpaşa Belediyesi’nin falez sahil bandında 5 plajı bulunuyor. İlk plajını 2016’da İnciraltı Falez Plajı’yla açan Muratpaşa Belediyesi, Mobil ve Erdal İnönü Kent Parkı falez plajları, Erenkuş Falez ve son olarak Konserve Koyu Falez Plajı’nı hizmete açtı. (İHA)

Plajlarda 'yeni normal' için hazırlıklar başladı

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