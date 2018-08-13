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Plajların yıldızı Özge Ulusoy

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.08.2018 17:18 | Son Güncelleme

KizlarSoruyor’un hazırladığı ‘Bikinili Pozlarıyla Plajların Yıldızı Olan Ünlü’ anketinin sonuçları açıklandı. Binlerce kişi tarafından oylanan ankette en çok oyu Özge Ulusoy aldı.

Plajların yıldızı Özge Ulusoy

Kadınların ve erkeklerin tutkulu ve bilgili oldukları konularda birbirlerine yardım etmek, hayatın her alanına dair soru sormak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu KizlarSoruyor, güncel anketlerine devam ediyor.

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Üyelere ‘Sizce bikinili pozlarıyla plajların yıldızı olan ünlü hangisi?’ sorusu yöneltildi. Ankette fit vücudu ve güzelliğiyle dikkati çeken Özge Ulusoy, yüzde 34 oy oranıyla birinci oldu. Onu yüzde 25 oyla Burcu Esmersoy takip etti. Bronz teniyle her yaz gündem olan Eda Taşpınar yüzde 23 oy alırken, yüzde 18 oy alan Çağla Şikel dördüncü oldu.

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Ankette kız erkek dağılımında da sonuç değişmedi. Kızların yüzde 28'i ve erkeklerin yüzde 40'ı, plajların yıldız ünlüsü olarak Özge Ulusoy’u tercih etti.

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özge ulusoy magazin

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