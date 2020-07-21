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  4. Plaka gizlemek için öyle bir yöntem bulmuş ki... Polis bile şaşkına döndü

Plaka gizlemek için öyle bir yöntem bulmuş ki... Polis bile şaşkına döndü

İLGİNÇ HABERLER  | 21.07.2020 15:34 | Son Güncelleme

Trafik kontrolü yapan polisler, durdurdukları bir tırı incelemeye alınca şaşkına döndü. Gaziantep'te yapılan trafik kontrolünde durdurulan tırda plakayı gizlemek için düzenek geliştirildiği görüldü. Karşılaştıkları manzara üzerine polisler bile diyecek söz bulamadı.

Trafik timleri tarafından 3. Organize Sanayide yapılan K1 uygulamasında durdurulan bir tırda inceleme yapıldı. Tırın ön plaka kısmında yapılan incelemede, aracın herhangi bir suça karışması nedeniyle, ayrıca trafik uygulaması ve kırmızı ışık ile radardan kaçmak için kurulan düzenek, polisin dikkati sayesinde tespit edildi. Araç ve sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kurulan düzenekte el yardımı ile plakanın bulunduğu levha gizlenirken, plakanın boyutunda, rakam veya harflerin bulunmadığı bir levha ile araca radar, kırmızı ışık gibi cezaların yazılması engelleniyor.

698 SÜRÜCÜYE KURAL İHLALİ CEZASI

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik timleri, normalleşme ve trafik denetimlerini sürdürüyor. İl merkezi ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 977 araç incelendi. Trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren toplamda 698 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. 75 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü belgesine el konuldu.

2 BİN 656 KİŞİYE SOSYAL MESAFE VE MASKE CEZASI

20 Temmuz günü İl genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında 2 bin 656 şahsa Sosyal Mesafe ve Maske Takma kuralını ihlal etmekten idari yaptırım uygulanırken, denetlenen 221 iş yerinden 5’ine de işlem yapıldı.

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