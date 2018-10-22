HABER

Plakalarda yeni dönem başladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.10.2018 16:42 | Son Güncelleme

Araçların ön ve arka tarafına taktığınız plakalar artık sadece plaka bilgilerinizi paylaşmayacak. İşte detaylar!

Plakalarda yeni dönem başladı!

Araç plakaları akıllanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Araçların ön ve arka tarafına taktığınız plakalar artık sadece plaka bilgilerinizi paylaşmayacak.

Geliştirilen özel bir teknoloji sayesinde plakalar kendi başlarına sürücülerin araçlarını çok daha kolay park edebilmelerini sağlayacak. Plakalarda bulunan sensörler Android telefonlarla bağlantılı çalışıyor.

Siz herhangi bir nesneye fazlaca yaklaştığınızda telefonunuzdan bunu anbean takip edebiliyorsunuz. Aracınızın o an nereye yakın temas halinde olduğunu görüyorsunuz. Telefona gelen bildirimler sayesinde ayrıca park sensörüne ihtiyaç kalmıyor. Ancak daha da önemlisi bu plakaların görevi sadece park sensörü olmak da değil.

Plakalarda yeni dönem başladı!

plaka

Ayrıca aracınızın konumunu da anbean izlemenizi sağlıyor ve harita üzerinden aracınızı elinizle koymuş gibi buluyorsunuz. Peki bu plakaları takmak için bir sürü kabloyla boğuşmak zorunda mısınız? Hayır. Kablosuz çalıştığından ve de gücünü aküden değil kendi içindeki bataryasından aldığından kablo karmaşası da ortadan kalkıyor.

Şimdilik sadece Android cihazlar ile uyumlu olan bu teknoloji ileride iOS için de gelir mi bilmiyoruz ancak birçok sürücünün hayatını kolaylaştıracağı bir gerçek.

Kaynak: Tenolojioku


PARTNERTürk hacker Apple'dan fidye istedi!Türk hacker Apple'dan fidye istedi!
Türk hacker Apple'dan fidye istedi!Türk hacker Apple'dan fidye istedi!
Samsung da oyuncu telefonu geliştiriyorSamsung da oyuncu telefonu geliştiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
plaka teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Telefonlara yeni zam yolda!

Telefonlara yeni zam yolda!

Apple'a olan ilgi azalıyor

Apple'a olan ilgi azalıyor

Türk hacker Apple'dan fidye istedi!

Türk hacker Apple'dan fidye istedi!

Samsung da oyuncu telefonu geliştiriyor

Samsung da oyuncu telefonu geliştiriyor

Winamp efsanesi bugün geri döndü

Winamp efsanesi bugün geri döndü

Galaxy S10 emin adımlarla geliyor

Galaxy S10 emin adımlarla geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.