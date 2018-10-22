Araç plakaları akıllanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Araçların ön ve arka tarafına taktığınız plakalar artık sadece plaka bilgilerinizi paylaşmayacak.

Geliştirilen özel bir teknoloji sayesinde plakalar kendi başlarına sürücülerin araçlarını çok daha kolay park edebilmelerini sağlayacak. Plakalarda bulunan sensörler Android telefonlarla bağlantılı çalışıyor.

Siz herhangi bir nesneye fazlaca yaklaştığınızda telefonunuzdan bunu anbean takip edebiliyorsunuz. Aracınızın o an nereye yakın temas halinde olduğunu görüyorsunuz. Telefona gelen bildirimler sayesinde ayrıca park sensörüne ihtiyaç kalmıyor. Ancak daha da önemlisi bu plakaların görevi sadece park sensörü olmak da değil.

Plakalarda yeni dönem başladı!

Ayrıca aracınızın konumunu da anbean izlemenizi sağlıyor ve harita üzerinden aracınızı elinizle koymuş gibi buluyorsunuz. Peki bu plakaları takmak için bir sürü kabloyla boğuşmak zorunda mısınız? Hayır. Kablosuz çalıştığından ve de gücünü aküden değil kendi içindeki bataryasından aldığından kablo karmaşası da ortadan kalkıyor.

Şimdilik sadece Android cihazlar ile uyumlu olan bu teknoloji ileride iOS için de gelir mi bilmiyoruz ancak birçok sürücünün hayatını kolaylaştıracağı bir gerçek.

Kaynak: Tenolojioku



