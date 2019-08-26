HABER

Plakası kapatılan otomobille kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 12:03 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da bir inşaattan demir ve kalıpları çalarak tülbent ile plakası kapatılmış otomobille kaçan kadın şüpheli K.E.

Plakası kapatılan otomobille kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da bir inşaattan demir ve kalıpları çalarak tülbent ile plakası kapatılmış otomobille kaçan kadın şüpheli K.E. (17), iki araca çarparak kaza yapınca polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Suadiye Sokak üzerinde meydana geldi. Devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir inşaatın önünde plakası tülbentle kapatılmış otomobile malzeme yüklendiğini gördü. Durumu fark eden K.E. otomobille kaçmaya başladı. Hırsızlık şüphelisi ara sokaklarda kaçarken park halindeki 2 otomobile çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanan K.E. gözaltına alındı. Araçta ise çalınan inşaat malzemeleri bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen hırsızlık şüphelisi K.E., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken, 9 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Plakası kapatılan otomobille kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandıPlakası kapatılan otomobille kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandıPlakası kapatılan otomobille kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandıPlakası kapatılan otomobille kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı

PARTNER Son trend 'pes' dedirtti! Son trend 'pes' dedirtti!
Jandarmadan “Düğün Dernek” operasyonuJandarmadan “Düğün Dernek” operasyonu
Toplu taşıma araçlarında 'klima ve açık kapı' denetimiToplu taşıma araçlarında 'klima ve açık kapı' denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.