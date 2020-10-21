HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Plakasına maske takan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polisten kaçamadı

Plakasına maske takan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2020 17:55 | Son Güncelleme

Düzce’de, motosikletinin plakasına maske takan ve polisin ihtarına rağmen durmayan Yahya Çetindağ, yaşanan kovalamaca sonunda yakaladı. Çetinkaya'ya ehliyetsiz olması, plakasını kapatması ve ihtara rağmen durmaması nedeniyle 3 bin 266 lira ceza kesildi.

Plakasına maske takan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polisten kaçamadı

Düzce Esentepe Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekipleri, öğle saatlerine plakasına maske takılı olan motosikletin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü motosikletiyle kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonunda motosikletli polisler tarafından durdurulan motosikletin sürücüsü Yahya Çetindağ’ın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

d2dbb63fde6c1b88b10f477b11f3b180

Çetindağ'a ehliyetinin olmaması, plakayı kapatması ve ihtara uymaması nedeniyle toplam 3 bin 266 lira ceza kesildi. Motosiklet ise trafikten menedildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler! Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Bilim Kurulu Üyesi koronavirüsü yendiBilim Kurulu Üyesi koronavirüsü yendi
Çekiliş saati heyecanla bekleniyorÇekiliş saati heyecanla bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Türkiye'de sokağa çıkma yasakları yeniden mi gelecek?
Türkiye'de sokağa çıkma yasakları yeniden mi gelecek?
Üçü de süper mini giydi! Bir bakan bir daha baktı
Üçü de süper mini giydi! Bir bakan bir daha baktı
Canlı yayında kavga çıktı! 'Siz evlenmeden önce cinsel hayatı savunuyorsunuz'
Canlı yayında kavga çıktı! 'Siz evlenmeden önce cinsel hayatı savunuyorsunuz'
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü! Belediye otobüsü iki eve böyle çarptı
Evinde uyuduğu sırada dehşeti yaşadı! 'Sanki bomba patladı'
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüsü yendi
Bilim Kurulu Üyesi koronavirüsü yendi
Önce tanık olarak dinlendi, sonra 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Önce tanık olarak dinlendi, sonra 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Karantinadaki hasta şehirlerarası otobüste yakalandı!
Karantinadaki hasta şehirlerarası otobüste yakalandı!
17 yaşındaki kıza cinsel taciz şüphelisinden iğrenç savunma! 'Yanlışlıkla göğüslerini elledim'
İğrenç savunma! 'Yanlışlıkla göğüslerini elledim'
Dalgınlığın böylesi! Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Dalgınlığın böylesi! Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.