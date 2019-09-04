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Plakasında "evleniyoruz" yazılı otomobilden kadını vuran zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

Adana’da plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış otomobilden ateş açarak bir kadını vurduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde 22 Ağustos günü meydana geldi.

Plakasında "evleniyoruz" yazılı otomobilden kadını vuran zanlı tutuklandı

Adana’da plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış otomobilden ateş açarak bir kadını vurduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde 22 Ağustos günü meydana geldi. Sabah saatlerinde E.Y. (30), iş yerine girmek üzereyken plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan otomobildeki bir kişi tarafından açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Bacağına isabet eden iki mermiyle yere yığılan kadın, iş arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan ise otomobille kaçtı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Şüpheli Yusuf S. yapılan çalışmalar sonucunda Çukurova ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Zanlının sorgusunda, vurduğu kadının eski sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü ve kendisinden ayrıldığı için vurduğunu söylediği öğrenildi.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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