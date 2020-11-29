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Plakasız araçla yol kesip yağma yapan 2 şahıs tutuklandı

29.11.2020 09:50 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te plakasız araçla yol keserek tabancayla yağma yapan 2 şahıs tutuklandı.Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde Başpınar Organize Sanayi Bölgesi, Celal Doğan Bulvarı ile Mehmet Batallı Bulvarı civarlarında 23 ve 25 Kasım tarihlerinde plakasız araçla yol kesip yağma yapılmasıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yağma yapan 2 şahsı tespit etti.

Gaziantep’te plakasız araçla yol keserek tabancayla yağma yapan 2 şahıs tutuklandı.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde Başpınar Organize Sanayi Bölgesi, Celal Doğan Bulvarı ile Mehmet Batallı Bulvarı civarlarında 23 ve 25 Kasım tarihlerinde plakasız araçla yol kesip yağma yapılmasıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yağma yapan 2 şahsı tespit etti. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler şahısların kimliğini tespit etti.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün çıkarıldıkları adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Zanlıların plakasız kiralık araçla yol keserek önlerini kestikleri araçtaki vatandaşları tabancayla tehdit ettikleri, araçların camını tabancayla kırdıkları öğrenildi.

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