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Plakayı çamurla yüzlerini de maskeyle kapamışlar! Yakayı ele verdiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 06:10 | Son Güncelleme

Adana'da kullandıkları otomobilin plakasını çamurla, yüzlerini de maskeyle kapatan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde bir otomobildeki yüzü maskeli 4 kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine caddeye sevk edilen asayiş ve özel harekat polisleri plakaları çamurla kapatılan otomobili kısa sürede buldu.

Otomobildeki şüphelileri gözaltına alan ekipler, araçta yaptıkları aramalarda maskelerin yanı sıra hırsızlıkta kullanılacağı değerlendirilen tornavida ve levye buldu.

Köprübaşı Polis Merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
adana hırsızlık

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