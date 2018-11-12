HABER

Öyle bir özelliği var ki gören durdurup poz veriyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 14:21 | Son Güncelleme

Kars'ta esnaflık yapan Derman Alparslan'a ait otomobilin '06 DA 1881' plakasını gören durup fotoğraf çektiriyor. Alparslan, Atatürk hayranlarının plakaya yoğun ilgi gösterdiğini, hatta bunlardan birinin 50 bin TL teklifte bulunduğunu söyledi.

Öyle bir özelliği var ki gören durdurup poz veriyor

Karslı Derman Alparslan'ın Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihli otomobilinin plakası yoğun ilgi görüyor. Plakaya çok talipli çıktığını söyleyen 38 yaşındaki Derman Alparslan, park halindeki aracının yanına gelenlerin fotoğraf çektirdiğini bildirdi.

50 BİN LİRA TEKLİF EDEN VAR

Atatürk hayranlarının plakaya yoğun ilgi gösterdiğini, belirten Alparslan, "Otomobilim 30 bin lira ederken, üzerindeki plakaya 50 bin lira verdiler. 06 Ankara'nın plaka numarası, DA dünya adamı ve 1881'de Atatürk'ün doğum yılı. Bu plaka yaklaşık 2 yıldır bende. Çok taliplisi var. Atamızın değerine paha biçilemez" dedi.


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Bu mesleklerde çalışanlar uykusuz kalıyor Bu mesleklerde çalışanlar uykusuz kalıyor
Burası Bodrum! Hala yazı yaşıyorlarBurası Bodrum! Hala yazı yaşıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars Atatürk plaka

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu mesleklerde çalışanlar uykusuz kalıyor

Bu mesleklerde çalışanlar uykusuz kalıyor

Burası Bodrum! Hala yazı yaşıyorlar

Burası Bodrum! Hala yazı yaşıyorlar

Şehirden kaçıp doğaya yerleşen Özdemir ailesinin tek isteği...

Şehirden kaçıp doğaya yerleşen Özdemir ailesinin tek isteği...

6 yıllık kocası kabusu oldu! Genç kadına bedelli askerlik kredisi çektirip...

6 yıllık kocası kabusu oldu! Genç kadına bedelli askerlik kredisi çektirip...

Eğirdir Gölü için korkutan uyarı! 'Kritik seviyenin altında...'

Eğirdir Gölü için korkutan uyarı! 'Kritik seviyenin altında...'

'Pes' dedirten savunma! 'Öpüştük ama cinsel ilişkiye girmedik'

'Pes' dedirten savunma! 'Öpüştük ama cinsel ilişkiye girmedik'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.