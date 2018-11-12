Öyle bir özelliği var ki gören durdurup poz veriyor

Karslı Derman Alparslan'ın Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihli otomobilinin plakası yoğun ilgi görüyor. Plakaya çok talipli çıktığını söyleyen 38 yaşındaki Derman Alparslan, park halindeki aracının yanına gelenlerin fotoğraf çektirdiğini bildirdi.
50 BİN LİRA TEKLİF EDEN VAR
Atatürk hayranlarının plakaya yoğun ilgi gösterdiğini, belirten Alparslan, "Otomobilim 30 bin lira ederken, üzerindeki plakaya 50 bin lira verdiler. 06 Ankara'nın plaka numarası, DA dünya adamı ve 1881'de Atatürk'ün doğum yılı. Bu plaka yaklaşık 2 yıldır bende. Çok taliplisi var. Atamızın değerine paha biçilemez" dedi.
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