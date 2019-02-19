Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı

Plan ve Bütçe Komisyonu 18 maddelik Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Gazetecilerin görüntü almasından sonra, komisyon toplantısı görsel basına kapalı olarak devam etti.
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