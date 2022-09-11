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Plan yapacaklar dikkat! Pazar günü İstanbul'da bu yollar kapalı olacak...

11.09.2022 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, alternatif yolların belirlendiği ifade edildi. İşte detaylar...

Plan yapacaklar dikkat! Pazar günü İstanbul'da bu yollar kapalı olacak...

İstanbul Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, bugün yapılacak Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı ve alternatif yolların belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, kapalı olacak yollar "Bisiklet parkuru kapatılacak yollar (Yol kapatma saati 05.00-09.30) Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Kavacık köprüden sahil istikameti tek yön olarak), Levent’ten TEM’e bağlantı yolu, Çilekli’den TEM’e bağlantı yolu, TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımları mevkiinden Güney Yol (06:00-09:30), TEM Otoyolu Güney Yola Bağlanan Güney Maslak Yanyol katılım noktası ( 06:00-09:30), TEM Otoyolu Güney Etiler katılım noktası ( 06:00-09:30 ), Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (06.30 – 10.30 ). Koşu parkuru kapatılacak yollar (Yol kapama saati 06.30-10.30): Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar." olarak sıralandı.

İŞTE ALTERNATİF YOLLAR

Açıklamada alternatif yollar olarak, "Atatürk Caddesi Kavacık Yönü (tek yön), Yeni Riva Yolu, Orhan Veli Kanık Caddesi, Okul Caddesi, Otağtepe Caddesi, M. Ali Birand Caddesi, Büyükdere Caddesi, Uğur Mumcu Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (06:00-09:30), Avrasya Tüneli (06:00-09:30), Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün (06:00-09:30)" kullanılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, M. Ali Birand Caddesi, Okul Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yeni Riva Yolu ile E-80 Karayolu Güney Yol'un da alternatif yol olarak belirlendiği kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik kapalı yol
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