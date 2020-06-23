Plank Hareketi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?

Sporun faydalarının saymakla bitmeyeceği hepimizin bildiği bir gerçek. Ama spor yapıyorum diyerek bilinçsiz ve düzensiz aktivitelerde bulunmak yorgunluktan başka bir şey getirmez. Bu nedenle düzenli spor yapmak son derece önemlidir. Benim zamanım yok, yeterli malzemem yok, spor yapacak yerim yok gibi problemleri olan hanımların çözümü ise plank hareketidir.

Plank hareketi, son dönemin en popüler spor aktivitelerinden birisidir. En önemli özelliği ise kısa süreli plank egzersizlerinin bile faydalı olmasıdır. Yeni başlayanlar için biraz zor olsa da son derece basit hareketler yaparak formunuza kavuşabilirsiniz. Plank hareketleri, kolay görünen hareketlerdir fakat vücudu çok yorar. Ama korkmayın! Plank o kadar etkilidir ki kısa sürede bile maksimum fayda sağlar. Öyle ki 3 dakikalık plank programları bile vardır.

Plank Ne İşe Yarar?

Oldukça sade ve basit egzersizlerle yapılan plank, çoğu insana faydasız gibi görünebilir. Ama plank yaparken kaslarınızda neler yaşandığını bir bilseniz! Plank, aklınıza gelemeyecek kadar çok kası çalıştırdığı için faydaları da sizi şaşırtabilir.