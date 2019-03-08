Planlama müdürü, intiharından önce 'Hakkınızı helal edin' yazmış

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, kayalıklardan denize atlayarak, yaşamına son veren İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Muhammet Uğur E. (40) için valilikte tören düzenlendi. Törende ayakta durmakta güçlük çeken eşi Cihan E., "Canımın içiydi, psikolojik sorunları yoktu. Çok ağrısı vardı, çene ameliyatı olmuştu" dedi. Muhammet Uğur E.'nin, intiharından önce, 'WhatsApp'tan 'Rabb'im kimseyi çaresiz bırakma. Beni affet. Eşim, kızım ve diğer tüm sevdiklerim sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin' yazdığı görüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde, Yayla Mahallesi Fener Caddesi'nde meydana geldi. Kayalıklardan denize atlayan birinin görüldüğü ihbarı üzerine polis, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla AFAD'ın karadan yönlendirmesi sonucu kısa sürede deniz üzerinde hareketsiz duran kişiye ulaşıldı. Bota alınan kişinin, Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Muhammet Uğur E. olduğu belirlendi. Limana götürülen, evli ve 1 çocuk babası Muhammet Uğur E., sağlık görevlilerince ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Uğur E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşama döndürülemedi.