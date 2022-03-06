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"Planlar mevcut" diyerek duyurdu! ABD'den çarpıcı açıklama! "Zelenskiy öldürülürse..."

06.03.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla ilgili dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin öldürülme ihtimali de dünya gündemini meşgul ediyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Zelenskiy’nin öldürülme ihtimaliyle ilgili konuştu. Blinken, bir acil durum planınız var mı?" şeklindeki soruya “Ukraynalıların planları mevcut” yanıtını verdi.

"Planlar mevcut" diyerek duyurdu! ABD'den çarpıcı açıklama! "Zelenskiy öldürülürse..."

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine dair ABD'den çarpıcı açıklamalar geliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin öldürülme ihtimali de dünyanın gündeminde. Bu durumun olası sonuçları tartışılırken Amerikan CBS kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Zelenskiy'nin geleceğini ve Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi.

"ZELENSKİY ÖLDÜRÜLÜRSE..."

Blinken, Zelenskiy'nin görüştüğü liderlere birkaç kez "bu son görüşmemiz olabilir" dediğini hatırlatan sunucunun, "Eğer Rusya Zelenskiy'i öldürürse bunun karşılığı ne olacak? Ukrayna'da onun başında olmadığı bir yönetimi desteklemek için bir acil durum planınız var mı?" şeklindeki sorusuna, "Ukraynalıların bunun için şu anda detayına girmeyeceğim planları mevcut, ancak şunu söyleyebilirim ki biz yönetimin şu ya da bu şekilde devamını isteriz." diye yanıt verdi.

"POLONYA'YLA SAVAŞ UÇAĞI KONUSUNDA AKTİF ÇALIŞIYORUZ"

Öte yandan Blinken, ABD ile Polonya arasında Ukrayna ordusuna savaş uçağı temini noktasında nasıl bir iş birliği olduğuna yönelik soruya cevap verirken, Washington ile Varşova arasında bu konuda çok yakın bir görüşme trafiği olduğunu söyledi.

Blinken, "Şu anda Polonyalı dostlarımızla Ukraynalılara bu savaş uçaklarını temin etmeleri durumunda nasıl envanterlerini yeniden doldurabileceğimiz konusunda konuşuyoruz. Bu konuda aktif bir görüşme trafiğindeyiz." diyerek sürecin hızlı ilerlediğine işaret etti.

Uçuşa yasak bölge oluşturulması gibi bir planın sahada mümkün olmadığını hatırlatan Blinken, Ukrayna'nın kendisini Rusya'ya karşı savunabilmesi içinse ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini dile getirdi.

Öte yandan NBC kanalında aynı konuyla ilgili soruları yanıtlayan Blinken, Polonya'nın Ukrayna'ya Mig-22 ve Su-25 gibi Sovyet dönemi savaş uçakları vermesinin Polonya'nın kendi kararı olacağını ve bunun bir NATO kararı olmayacağını vurguladı.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, dünkü haberinde, ABD yönetiminin Polonya ile "Ukrayna'ya savaş uçağı vermesi" karşılığında bu ülkeye Amerikan F-16'larının verilmesi konusunda görüştüğünü yazmıştı.

İRAN'LA NÜKLEER MÜZAKERELERİ

ABD'li bakan, İran'la nükleer müzakerelerde son yaklaştıklarını ifade ederek bazı zorlu konular üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Son haftalarda kayda değer ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Blinken, halen üzerinde çalışılan bazı maddelerdeki sorunların çözülmesi konusunda kafa yorduklarını sözlerine ekledi. (AA)

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