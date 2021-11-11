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Planlar tutmadı! Steam Deck ertelendi

11.11.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valve, taşınabilir oyun bilgisayarı Steam Deck'in çıkış tarihini erteledi. Steam Deck'in aralık ayında piyasaya sürülmesi planlanmıştı, ancak Valve'in planları tutmadı.

Planlar tutmadı! Steam Deck ertelendi

Valve'in Steam Deck taşınabilir oyun bilgisayarı için, "hareket halindeyken Steam oyunlarını oynamak isteyenlerin tercihi olabilir" denilmişti. 7 inç dokunmatik ekrana sahip olan ve Nintendo Switch'e benzer bir yapıya sahip olan Steam Deck, oldukça da güçlü bir teknik özellikler tablosu ile karşımıza çıkmıştı. Steam Deck'in çıkış tarihi için ise aralık ayı planlanmıştı. Fakat Valve'in Steam Deck'in çıkış tarihi konusundaki planları tutmadı.

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STEAM DECK'İN ÇIKIŞI GECİKİYOR

Steam Deck'in üreticisi Valve, Steam Deck'in çıkış tarihini iki ay erteleme kararı aldı. Valve konuyla ilgili blog yazısında, "Bundan ötürü üzgünüz. Küresel tedarik zinciri sorunlarını aşmak için elimizden geleni yaptık fakat yaşanan malzeme sıkıntısı ve bileşenlerin üretim tesislerimize zamanında ulaşamaması nedeniyle başlangıçta söylediğimiz çıkış tarihlerini tutturamayacağız" ifadelerini kullandı.

Steam Deck

Valve, ilk Steam Deck siparişlerinin 2022'nin şubat ayında gönderilmeye başlayacağını belirtiyor.

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STEAM DECK'İN FİYATI NE KADAR?

Steam Deck'in fiyatı 399 dolardan başlıyor ve 649 dolara kadar çıkıyor.

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