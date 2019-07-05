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Planları deşifre oldu! Teröristlerin ifadeleri her şeyi ortaya çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 10:20 | Son Güncelleme

Karadeniz kırsalında terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu üyesi teröristlerin tamamının etkisiz hale getirildiği operasyonlarda sağ ele geçirilenlerin ifadeleri, bölgedeki yapılanmaları deşifre etti. 3 gün boyunca gece-gündüz izledikleri yayla evlerinden çaldıkları erzakı 2-3 kilometre uzaktaki ormanlık alanlara gömen teröristlerin, aynı erzakı daha sonra ayrı ayrı yer altı depolarına taşıdıkları belirlendi.

Planları deşifre oldu! Teröristlerin ifadeleri her şeyi ortaya çıkardı

Karadeniz kırsalında, 13 güvenlik görevlisi, 1 teknisyen ve 1 vatandaşı şehit eden teröristlerin tamamının etkisiz hale getirildiği operasyonlarda sağ ele geçirilenlerin ifadeleri bölgedeki yapılanmalarını deşifre etti. 17 Mayıs'ta Giresun kırsalında teslim olan 'Kawa' kod adlı İranlı terörist Behrüz Dudkanlu, bölgedeki tüm sığınak ve erzak depolarının yerini gösterdi. 3 gün boyunca gece-gündüz izledikleri yayla evlerinden çaldıkları erzakları 2-3 kilometre uzaktaki ormanlık alanlara gömen teröristlerin, aynı erzakları daha sonra ayrı ayrı yer altı depolarına taşıdıkları belirlendi. Karadeniz'de ormanlık alanlarda sık sık erzak depolayan teröristlerin, bu yöntemle yiyecek sıkıntısı çekmediği ve çaldıkları erzaklarla beslenerek sığınaklardan çıkmadıkları tespit edildi. Karadeniz kırsalında ele geçirilen 26 depo ve sığınaktaki tonlarca gıda maddesi de imha edildi.

ŞEMSİYELERLE GİZLENMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Teröristlerin, askerlerin zırhlı araçtan termal kamera ve insansız hava araçları (İHA) takiplerinden kurtulmak için sisli havalarda patika yolları kullanarak ormanda şemsiyelerle hareket ettikleri, fotoğraf makinesi ile bölgeyi fotoğraflayıp alternatif geçiş güzergahları oluşturduğu, bunları da tek tek not defterlerine şifreli olarak yazdıkları ortaya çıktı.

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1800 JÖH VE KOMANDO TİMİ DİDİK DİDİK ARIYOR

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı 1800 Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timi, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat ve Gümüşhane kırsalında eş zamanlı operasyonlarını sürdürerek, didik didik teröristlerin erzak depolarını arıyor. İHA destekli sürdürülen operasyonlarda, Kobra helikopterlerindeki termal kameralarla da bölge sürekli gözetim altında tutuluyor. Daha önce sözde Karadeniz Açılım Grubu'na katıldığı ve bölgede çeşitli eylemlerde yer aldıktan sonra 1 yıl önce de Tokat kırsalında izini kaybettirdiği belirlenen, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar' listesinde gri ve turuncu kategoride yer alan 'Rızgar' kod adlı Reşit Ertuş ile 'Rojhat Ankara' kod adlı Rahman Sümer'in aranmasına da devam ediliyor. JÖH ve komandolar, iz takip dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyonlarda, ormanlık alanları ve yaylaları karış karış tararken, teröristlerin geçiş güzergahlarında konuşlanan keskin nişancılar da teyakkuzda bekliyor.

5 YILDA YOK OLDULAR

Karadeniz kırsalında son 5 yılda sürdürülen başarılı operasyonlarda toplamda 15 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin 3'ü teslim oldu, 6'sı ise sağ olarak yakalandı. Bu teröristlerden 2'sinin 'terörden arananlar' listesi kırmızı kategoride, 7'sinin ise gri kategoride olduğu tespit edildi. Giresun kırsalında yakalanan teröristler ‘Aras Faraşin’ kod adlı Aras Aslan ile ‘Kawa’ kod adlı Behrüz Dudkanlu'nın yer gösterdiği yerlerde ise 26 silah ve erzak deposu da ele geçirilmişti. Teröristlerin Giresun Espiye kırsalında ele geçirilen sözde karargahı ile Gümüşhane Kürtün bölgesinde bulunan en büyük silah depoları da imha edilmişti.

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(DHA)

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Karadeniz Karadeniz açılım grubu PKK operasyon

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