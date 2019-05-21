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"Planlı ve mühendislik hizmeti almış bir yapılaşma bizim ihtiyacımız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 16:46 | Son Güncelleme

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: - "(Ordu'daki heyelan) Umarım bu heyelanlar tekrarlanmaz ancak planlı ve mühendislik hizmeti almış bir yapılaşma bizim ihtiyacımız" - "(AA muhabiri Nişancı'nın uçurumdan düşmesi ) Umarım ulaşabiliriz diye temenni ediyorum ancak coğrafyamız çok kolay bir coğrafya değil. Hem dağlık hem ırmaklar ve yer altı suları gibi birçok zorlukla iç içe bir coğrafya"

Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Ordu'nun Aybastı ilçesindeki heyelana ilişkin, "Umarım bu heyelanlar tekrarlanmaz ancak planlı ve mühendislik hizmeti almış bir yapılaşma bizim ihtiyacımız." dedi.

Güllüoğlu, 31 konut ve 1 caminin yıkıldığı Sağlık Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan'dan bilgi aldı.

Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret eden Güllüoğlu, geçen hafta meydana gelen heyelan olayını yakından takip ettiklerini belirterek, ekiplerinin yaşanan olayı yerinde incelediklerini, kriz anının da iyi yönetildiğini söyledi.

Güllüoğlu, bu heyelanın kendileri açısından başarılı bir risk azaltma yaklaşımı olduğunu ifade ederek, "2015 yılından beri takip edilen bir heyelan. En son şubat ayında arkadaşlarımız kontrole gittiklerinde heyelan olayının devam ettiğini ve acilen boşaltılma aşamasına geldiğini fark ediyorlar. Böylece alandaki birçok evi boşaltıyorlar." diye konuştu.

Bugün yaralanma ve can kaybından değil sadece maddi kayıptan bahsettiklerine işaret eden Güllüoğlu, şunları kaydetti:

"O yüzden afet yönetimi açısından başarılı bir örnek var. Umarım bu heyelanlar tekrarlanmaz ancak planlı ve mühendislik hizmeti almış bir yapılaşma bizim ihtiyacımız. Ordu'da bu bizim ilk heyelanımız değil ama umarım son olur. Afete hazır bir Türkiye ancak böyle uzun çalışmaların neticesinde olur."

Güllüoğlu, süreç boyunca Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile yakın işbirliği sergilediklerini aktararak, "Evini boşalttığımız vatandaşların Aybastı ilçesinde ve başka yerlerde kira yardımı almasını sağladık. Yine orada acil ihtiyaçların giderilmesi noktasında acil ödeneğini çıkarttık. İyileştirme süreci devam ediyor. Biz buradaki vatandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

- AA muhabiri Nişancı'nın uçurumdan düşmesi

Güllüoğlu, Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını izlerken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarının, AFAD, jandarma arama kurtarma ve bölgedeki birçok kuruluşla beraber devam ettiğini söyledi.

Kendileri için her vatandaşın kıymetli olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu anlamda Anadolu Ajansı muhabiri arkadaşlarımızla da sahada yakın çalışıyoruz. O yüzden onların yapmış olduğu görevin ne kadar zorlu olduğunu biliyoruz. Böyle zorlu bir görev sırasında ne yazık ki böyle bir kaza meydana geldi. Arama çalışmaları da esasında çok kolay süren çalışmalar değil. Nitekim jandarma arama kurtarmadan eğitim almış profesyonel iki askerimiz şehit oldu. Zorlu bir çalışma devam ediyor."

Güllüoğlu, çalışmaların Trabzon ve Bayburt valilikleri koordinesinde devam ettiğini belirterek, "Umarım ulaşabiliriz diye temenni ediyorum ancak coğrafyamız çok kolay bir coğrafya değil. Hem dağlık hem ırmaklar ve yer altı suları gibi birçok zorlukla iç içe olan bir coğrafya. Ne yazık ki çalıştığımız bölge böyle bir coğrafyaya sahip." dedi.

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AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı AFAD Aybastı heyelan

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