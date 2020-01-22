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  4. Planörle ormana atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan getirildiği değerlendiriliyor

Planörle ormana atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan getirildiği değerlendiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 13:21 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Dolhan köyündeki  ağaçlık alana planörle, 6 çanta içinde atılan uyuşturucunun yine aynı yolla Bulgaristan'dan getirildiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nin Dolhan köyündeki ağaçlık alana planörle, 6 çanta içinde atılan uyuşturucunun yine aynı yolla Bulgaristan'dan getirildiği ihtimali üzerinde duruluyor. Uyuşturucuları almaya gelen ancak bir çoban tarafından görülünce kaçan şüphelinin kullandığı aracın Bulgaristan plakalı olduğu tespit edildi. Araç ve şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na, dün saat 16.00 sıralarında, Dolhan köyündeki ağaçlık alana planörden çantalar atıldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, Koru mevkisindeki ağaçlık alanda yaptıkları aramada 6 çanta buldu.
ATILAN UYUŞTURUCU 360 KİLO
Yapılan ilk incelemede, çantalarda uyuşturucu skunk maddesi olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından toplam 360 kilogram uyuşturucu bulunan çantalar İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İfadesine başvurulan görgü tanığı çoban, bölgede hayvan otlattığı sırada havadan planörle ağaçlık alana çantalar atıldığını gördüğünü belirterek, o sırada çantaları almaya gelen 1 kişinin kendisini fark etmesi üzerine çantaları almadan siyah bir araçla kaçtığını anlattı.
BULGARİSTAN'DAN PLANÖRLE GETİRİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Uyuşturucu dolu çantaların atıldığı bölgede, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün de inceleme yaptı. Sınıra yaklaşık 30 kilometre mesafedeki ağaçlık alana atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan planörle getirildiği değerlendiriyor.Jandarma ekipleri, çantaları almadan kaçan şüphelinin kullandığı siyah aracın Bulgaristan plakalı olduğunu belirledi. Aracın yakalanması için operasyonlar devam ederken, sınır kapıları da uyarıldı.

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