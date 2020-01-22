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  4. Planörle ormana atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan getirildiği değerlendiriliyor (2)

Planörle ormana atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan getirildiği değerlendiriliyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 15:13 | Son Güncelleme

'KÖYÜMÜZ BULGARİSTAN'A YAKIN' Kırklareli'de, planörle çantalar içinde uyuşturucuların atıldığı ağaçlık alanın yakınındaki Dolhan köyünün muhtarı Cengiz Yılmaz, uyuşturucuların Bulgaristan'dan getirilmiş olabileceğini söyledi.

'KÖYÜMÜZ BULGARİSTAN'A YAKIN'
Kırklareli'de, planörle çantalar içinde uyuşturucuların atıldığı ağaçlık alanın yakınındaki Dolhan köyünün muhtarı Cengiz Yılmaz, uyuşturucuların Bulgaristan'dan getirilmiş olabileceğini söyledi. Yılmaz, "Koru bölgesinde dün dolaşan köylü vatandaşlarımız, bir planörden valizler atıldığını görmüş. Şüphelenmişler ve jandarmayı aradık. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma inceleme başlattı. Köyümüz Bulgaristan'a yakın bir bölge, uyuşturucunun oradan gelme ihtimali olabilir. Savcılık havadan atılan çantalar içinde uyuşturucuya olduğunu tespit etti" dedi.
Köyün üzerinde daha önce hiç planör görmediklerini belirten Yılmaz, "Köyümüzün üzerinden uçak geçiyor ama planör uçtuğunu hiç görmedik. Biz de şaşırdık, her zaman olan bir olay değil. Şüpheli bir araç ile 1 kişinin kaçtığını görenler var. Jandarmanın çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.
'SİYAH BİR ARABAYLA KAÇMIŞ'
Köy sakinlerinden Mustafa Candan ise havadan atılan uyuşturucuların yanında bir kişinin siyah bir arabaya binerek kaçtığını görenlerin olduğunu belirterek, "Dün ikindi saatlerinde taş ocakları mevkii dediğimiz yerde havadan çanta atıldığını duyduk. Bizim köyden o bölgeye odun toplamaya giden bir kişi görmüş ve jandarmaya haber vermiş. Olay yerinde 1 kişinin siyah bir arabaya binip kaçtığını görmüş. Jandarma dünden bu yana köyümüze gelerek olayı araştırıyor" ifadelerini kullandı
'İLK DEFA BİR PLANÖRÜN UÇTUĞUNU DUYDUK'
Ahmet Çetin de, köylerinde ilk defa böyle bir şey ile karşılaştıklarını belirterek, "Biz olayı görmedik, ama bizim köyden gören var. Havada bir planörden çanta atıldığını duyduk. Ve o çantaların içinde uyuşturucu olduğunu öğrendik" dedi.

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