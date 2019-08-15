Plastik Atıklar Kuzey Kutbu’nun En Uzak Noktalarına Kadar Yayıldı

Amerikalı araştırmacıların Kuzey Kutbu’ndaki buz kütleleri üzerinde yaptıkları son araştırmalar, dünyadaki çevre kirliliğin gezegenin en uzak noktalarına kadar yayıldığını ortaya koydu.

Pasifik ve Atlas Okyanusları’nın kesiştiği bölgede yapılan 18 günlük araştırmada incelenen buz çekirdeklerinde plastik atık parçaları bulundu.

Kuzeybatı Geçidi’nde, 2 deniz mili genişliğinde bir alanda bu yıl 18 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arasında yapılan araştırmada uzmanlar, dört farklı noktadan, ikişer metre uzunluğunda, buzulların derin noktalarından 18 buz çekirdeği çıkararak yakından incelemeler yaptı. Bu bölge, plastik atıkların oluşturduğu kirlilikten uzak olduğu düşüncesiyle seçildi.

Bu yılın başlarında, Pasifik Okyanusu’nun açıklarında dalgıçların plastik parçalarına rastlamasının ardından harekete geçerek Kuzeybatı Geçidi’nde incelemelerde bulunan araştırmacılar, beklenmedik oranda mikro-plastik parçalarıyla karşılaştıklarını aktardı.

‘Görünce karnımıza yumruk yemiş gibi olduk’

Araştırma kapsamında toplanan örnek buz kütlelerini inceleyen araştırmacılardan Jacob Strock, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Yakından baktığımızda, buz kütlelerinin gerçekten çok görünür bir şekilde çevre kirliliğine maruz kaldığını görüyoruz. Doğru aletleri kullanıp baktığınızda, midenize bir yumruk yemiş gibi oluyorsunuz” diye konuştu.