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Plastik atıklar listesinde Coca-Cola ilk sırada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 18:05 | Son Güncelleme

Greenpeace'in raporunda, dünyanın en büyük içecek üreticisi Coca-Cola, 37 ülkede 11 bin 732 plastik atıkla en büyük plastik kirleticiler arasında ilk sırada gösterildi

BERLİN (AA) - Dünyanın en büyük içecek şirketi Coca-Cola, en büyük plastik kirleticiler arasında 2 yıldır üst üste ilk sırada yer aldı.

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace, "Plastikten Kurtulun" kampanyası kapsamında 51 ülkede 484 temizlik çalışmasında toplanan 476 bin 423 parça plastik atığın sonucunu açıkladı.

Greenpeace raporunda, dünyanın farklı köşelerinden elde edilen örneklerle en çok plastik kirliliğine yol açan şirketlerin tespit edildiği belirtilerek, 200’den fazla ülke ve bölgede sunduğu 500’den fazla marka ile dünyanın en büyük içecek üreticisi olan Coca-Cola, 11 bin 732 plastik atıkla en büyük plastik kirleticiler arasında ilk sırada gösterildi.

Coca-Cola’yı, PepsiCo ve Nestle takip etti. Plastik kirliliğinde ilk 10'da yer alan diğer uluslararası şirketler ise Mondelez International, Unilever, Mars, P&G, Colgate-Palmolive, Phillip Morris ve Perfetti Van Melle oldu.

Raporda, birçok şirketin ürünlerini daha sürdürülebilir hale getireceklerini taahhüt ettikleri ancak bu şirketlerin iş modellerini büyük ölçüde değiştirmeyerek doğayı söz konusu plastik kirlilikle baş başa bıraktığı iddia edildi.

Dünyada Çin, Filipinler, Endonezya, Sri Lanka, Filipinler ve Vietnam'da okyanuslara en fazla plastiğin atıldığına işaret edilen raporda, "Asya'daki bu plastik kirliliğinin asıl itici güçleri aslında Avrupa ve ABD merkezli uluslararası şirketlerdir." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Coca Cola Çevre Kirliliği Greenpeace Plastik

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