Plastik cerrahi nedir? Plastik cerrahi estetik ameliyatlardan mı ibarettir?

Ünlü-ünsüz yüzlerce kadın ve erkeğin güzelleşmek için kapısını çaldığı plastik cerrahi hekimleri gerçekte sadece estetikle ilgilenmiyor, son yıllarda birçok üniversite hastanesinde gerçekleşen kol, bacak ve tam yüz nakilleriyle birçok hastanın hayatında mucizeler de yaratıyor.
Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Andaç Aykan, halk arasında sadece plastik cerrahi olarak bilinen branşın esas isminin “plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi” olduğunu vurgulayarak doğuştan olan veya sonradan ortaya çıkan sorunları düzelterek, kişinin yaşamını fonksiyonel, estetik ve ruhsal açıdan kolaylaştırarak, kişiyi topluma kazandırdıklarını söylüyor.
CERRAHİ MÜDAHALELERİMİZDE ESTETİK ASLINDA İKİNCİL AMAÇ
Estetik cerrahinin plastik cerrahi içinde bir yan dal olduğunu belirten Doç. Dr. Andaç Aykan, estetik cerrahinin vücut imajının daha güzel ve mükemmele ulaştırılmasını sağlamak için yapılan ameliyat ve girişimlerle uğraştığını da sözlerine ekliyor.
Türkiye’de 2012’den bugüne birçok üniversite hastanesinde gerçekleşen kol, bacak ve tam yüz nakilleriyle birçok hastanın hayatında mucizeler yaratıldığını söyleyen Doç. Dr. Andaç Aykan, yüz ve kol-bacak nakilleriyle, nakil yapılan kişilerin bağımsız yaşayabilmelerinin kolaylaştığını, hayat kalitelerinin arttığını belirtiyor.
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi girişimler isminden de anlaşılacağı üzere temelde iki başlık altında toplanıyor; “Plastik-rekonstrüksiyon” ve “estetik-kozmetik”. Plastik-rekonstrüktif cerrahi; “yeniden yapım ve onarım cerrahisi” olarak da isimlendiriliyor.
Estetik-Kozmetik ise mevcut olan vücut görünümünü, daha güzel ve estetik ölçüler içinde daha mükemmele yakın hale getirmeyi amaçlayan cerrahi ya da cerrahi dışı girişimleri içeriyor. Bu girişimler rekonstrüktif cerrahi girişimlerin aksine ciddi fonksiyon kaybı ya da görünüm bozukluğu gibi tıbbi durumları olan hasta grubu dışındakilere uygulanıyor.
Estetik burun cerrahisi (rinoplasti), estetik meme cerrahisi dikleştirme, küçültme ya da büyütme, estetik göz kapağı cerrahisi (blefaroplasti), kepçe kulak düzeltilmesi, yüz gençleştirme girişimleri (yüz germe, alın germe, kaş kaldırma, boyun germe) yaygın olarak uygulanan cerrahi estetik girişimlere örnek olarak verilebilir. Botoks ve dolgu uygulamaları ise branş tarafından yaygın yapılan cerrahi dışı Estetik-Kozmetik işlemlerdir.
REKONSTRÜKSİYON CERRAHİSİ ESTETİKTEN FAZLASINI KAPSIYOR
Bilinenin ya da sanılanın aksine branşın “rekonstrüksiyon” kısmı, estetik ve kozmetik girişimleri kısmından çok daha geniş bir ameliyat yelpazesini kapsıyor. Ancak gerek sosyal medyada gerekse yazılı ve görsel basında daha çok estetik cerrahi ile ilişkili yayınların yapılması branşın içeriği konusunda toplum algısını etkiliyor. Branş sadece “estetik cerrahi” ile ilişkili uygulamaları yapıyor gibi algılanıyor. Bunun yanında estetik cerrahi konusunda her geçen gün hasta talebi ve bunun sonucunda estetik cerrahi girişimlerinin sayısı da önemli ölçüde artıyor.
Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi çok geniş bir hastalık spektrumunu tedavi ediyor. Deri kanserleri, yanık, doğumsal anormallikler, yüz-el şekil ve fonksiyon kayıplarının tedavisi, tüm estetik ve kozmetik girişimler bu branşın sorumluluk alanını kapsıyor. Özetle insan vücudunda kafadaki saçlardan ayaklardaki tırnaklara kadar ortaya çıkan pek çok hastalık ve durum plastik cerrahinin tedavi kapsamına giriyor.
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