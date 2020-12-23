Plastik cerrahinin ortaya çıkışı ve insanlar üzerindeki etkileri

Plastik cerrahi nedir sorusunun cevabı olarak, geçmişi Mısır’a kadar uzanan onarım amaçlı operasyonların bütünü olduğu söylenebilir. Burun kemiğinin düzeltilmesi ile cerrahi müdahalelerin başlangıcı yapılan Mısır’ın ardından Rekonstrüktif cerrahi işlemleri yapılan Hindistan’a, oradan da Avrupa’ya ulaşarak uygulamaların kapsamı genişletilir ve kullanılan yöntemler geliştirilir. Anestezi ve dezenfektan kullanımının artması da cerrahi işlemlerin geliştirilmesine katkı sağlar.
Plastik cerrahın gerçekleştirdiği işlemler ile birçok insanın sorunları çözülebilir. Böylece insanlar sağlıklı bir şekilde yeni bir hayata başlayabilir. Plastik cerrahi ne yapar sorusunun cevabı olarak, cerrahinin içerdiği Rekonstrüktif ve estetik cerrahi branşlarını yakından tanıyalım.
Rekonstrüktif Plastik Cerrahi: İnsan vücudunda bulunan deri ve kemiklere müdahale eder. Doğuştan veya çevresel faktörler nedeniyle oluşan doku kaybının onarılmasını sağlar. Örneğin; doğuştan yapışık parmak veya kaza sonucu oluşan yanık, yaralanma ve uzuv kopmaları gibi sorunlar, plastik cerrahi hastalıkları içerisinde yer alır. Cerrahi işlemler doku tümörlerinin alınması işleminde de önemli rol üstlenir. Yapılan bütün müdahalelerde baş ve yüz bölgesi için kraniyofasiyal cerrahi, hassasiyet gerektiren ve mikroskop kullanılarak yapılması gereken operasyonlar için mikrocerrahi işlemleri, endoskopi, ilaçlar ve lazer işlemleri kullanılır. Rekonstrüktif plastik cerrahinin müdahale ettiği hastalıkları şu şekilde sıralayabiliriz:
-Doku yaralanması
-Yüz kemiklerinde meydana gelen kırıklar
-Doğuştan gelen yarık dudak veya damak
-Uzuvun kopması veya görevini yerine getirememesi (kol, bacak, kulak ve göz gibi)
-Plastik cerrahi yanık izi tedavisi
-Çocuk hastalar için pediatrik müdahale
-Tümör veya kist alımı
-Hassas durumlarda gerçekleştirilen flep gibi işlemlerdir.
Estetik Cerrahi: Ağırlıklı olarak görüntü değişimini amaçlayan müdahalelerdir. Ancak görüntü değişiminin yanı sıra yağ aldırma gibi operasyonlarda obezite riskini ortadan kaldırdığı gibi burun ameliyatı ile rahat nefes alma imkanı sunar. Çoğunlukla kadınların tercih ettiği estetik cerrahi işlemlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
-Plastik cerrahi ben aldırma
-Burun düzeltme
-Kol, yüz ve karın gerdirme
-Çene ucuna müdahale
-Yağ aldırma
-Dudak kalınlaştırma
-Kulak şekline müdahale
-Göğüs büyütme veya küçültme
-Saç ekimi
-Göz kapağı düzeltme
-Botoks ve lazer epilasyon gibi işlemler gerçekleştirilir.
Geçirilen ameliyatlar insanların hayata farklı ve mutlu bir şekilde devam etmesini sağlar. Ancak yeni bir hayata başlanmasına vesile olan plastik cerrahi işlemler, tedbir alınmazsa tehlikeli bir boyuta ulaşabilir. Bu kapsamda ameliyat öncesi yapılması gereken çalışmaları şu şekilde sıralayabiliriz:
-Detaylı fiziksel muayene: Plastik cerrahi işlem öncesinde doktor tarafından detaylı inceleme yapılır. Hasta, sağlığı hakkında gereken bütün bilgiyi doktora iletmelidir. Eğer hastanın Rekonstrüktif müdahale için engel teşkil eden durum varsa hasta, tehlike altına sokulmamak için ameliyat iptal edilebilir.
-Kan testi: Ameliyat öncesi hastaya kan testi yapılır. Böylece hastanın çeşitli organlarının işlevsellik durumu ve kan kolesterol düzeyi tespit edilebilir.
-Elektrokardiyogram (EKG): İnsan vücudunun en önemli organlarından olan kalbin ritim durumu incelenir. İnsan kalbi ameliyat açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle cerrahi müdahale öncesi elektrokardiyogram ile kalp atış durumu kontrol edilmelidir.
Hayata renk katan estetik operasyonlar aynı zamanda kabusa da dönüşebilir. Bu nedenle estetik ameliyat öncesi göz önüne alınması gereken hususları şu şekilde belirtebiliriz:
-İnsanlar bazen kendini beğenmeyerek görünümünü değiştirmek ister. Ancak, estetik ameliyat olmadan önce yapılması istenen müdahalenin gerçekten gerekli olup olmadığını detaylı bir şekilde değerlendirmeli ve işlemin yapılacağı yer konusunda da emin olmalıdır.
-Ameliyat kararı veren kişi, doktor ile net bir şekilde konuşarak sağlığı ile ilgili bütün bilgileri ona iletmelidir. Ayrıca yanlış anlaşılma olmaması için doktoru dinleyerek onu iyi bir şekilde anlaması gerekir.
-Uygun Hekim: Estetik ameliyat olmadan önce işlemi yapacak doktor hakkında detaylı bir araştırma yapması gerekebilir. Bu kapsamda estetik cerrahın aldığı eğitim ve gerçekleştirdiği operasyonlar göz önüne alınarak uygun bir seçim yapılabilir.
-Boşanma veya sevgiliden ayrılma gibi özel durumlarda hemen estetik ameliyat kararı alınmamalıdır. Çünkü moral bozukluğu ile alınan bir karar pişmanlık ile sonuçlanabilir.
-Estetik ameliyatın yapılacağı yer konusunda daha gerçekçi olunmalı. Uygun ayarda yapılmayan işlem hem sağlığı olumsuz etkiler hem de görünüşü ile ruhsal durumu olumsuz etkileyebilir. Örneğin; aşırı kalınlaştırılmış dudaklar yeme işlemini zorlaştırırken görünüş açısından da istenilen sonucu vermeyebilir. Ayrıca estetik müdahale için sağlık durumu da uygun olmalıdır. Eğer kronik bir rahatsızlık varsa estetik ameliyat işlemi çok tehlikeli olabilir. Bu gibi durumlarda doktorun önerisi dinlenip ameliyattan vazgeçilebilir.
-Estetik ameliyat sonrası gereken bakım uygulanmalıdır. Örneğin; yağ aldırma işlemi olmuşsa, diyetisyenin önerdiği şekilde sağlıklı beslenerek kilonun korunması devam etmelidir. Cilt ile ilgili bir estetik operasyon yapılmışsa güneş ışınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Ayrıca spor ve düzenli uykunun da ihmal edilmemesi gerekir.
Rekonstrüktif ve estetik cerrahi işlemlerinden oluşan plastik cerrahi çalışmaları, insan sağlığına önemli katkılar sağladığı gibi ameliyat geçiren kişilerin değişerek hayata yeni bir başlangıç yapmasını sağlar.
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