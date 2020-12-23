Plastik cerrahinin ortaya çıkışı ve insanlar üzerindeki etkileri

Plastik cerrahi nedir sorusunun cevabı olarak, geçmişi Mısır’a kadar uzanan onarım amaçlı operasyonların bütünü olduğu söylenebilir. Burun kemiğinin düzeltilmesi ile cerrahi müdahalelerin başlangıcı yapılan Mısır’ın ardından Rekonstrüktif cerrahi işlemleri yapılan Hindistan’a, oradan da Avrupa’ya ulaşarak uygulamaların kapsamı genişletilir ve kullanılan yöntemler geliştirilir. Anestezi ve dezenfektan kullanımının artması da cerrahi işlemlerin geliştirilmesine katkı sağlar. Plastik Cerrahinin Sunduğu Yenilenme İmkanları Plastik cerrahın gerçekleştirdiği işlemler ile birçok insanın sorunları çözülebilir. Böylece insanlar sağlıklı bir şekilde yeni bir hayata başlayabilir. Plastik cerrahi ne yapar sorusunun cevabı olarak, cerrahinin içerdiği Rekonstrüktif ve estetik cerrahi branşlarını yakından tanıyalım. Rekonstrüktif Plastik Cerrahi: İnsan vücudunda bulunan deri ve kemiklere müdahale eder. Doğuştan veya çevresel faktörler nedeniyle oluşan doku kaybının onarılmasını sağlar. Örneğin; doğuştan yapışık parmak veya kaza sonucu oluşan yanık, yaralanma ve uzuv kopmaları gibi sorunlar, plastik cerrahi hastalıkları içerisinde yer alır. Cerrahi işlemler doku tümörlerinin alınması işleminde de önemli rol üstlenir. Yapılan bütün müdahalelerde baş ve yüz bölgesi için kraniyofasiyal cerrahi, hassasiyet gerektiren ve mikroskop kullanılarak yapılması gereken operasyonlar için mikrocerrahi işlemleri, endoskopi, ilaçlar ve lazer işlemleri kullanılır. Rekonstrüktif plastik cerrahinin müdahale ettiği hastalıkları şu şekilde sıralayabiliriz:

-Doku yaralanması

-Yüz kemiklerinde meydana gelen kırıklar

-Doğuştan gelen yarık dudak veya damak

-Uzuvun kopması veya görevini yerine getirememesi (kol, bacak, kulak ve göz gibi)

-Plastik cerrahi yanık izi tedavisi

-Çocuk hastalar için pediatrik müdahale

-Tümör veya kist alımı

-Hassas durumlarda gerçekleştirilen flep gibi işlemlerdir. Estetik Cerrahi: Ağırlıklı olarak görüntü değişimini amaçlayan müdahalelerdir. Ancak görüntü değişiminin yanı sıra yağ aldırma gibi operasyonlarda obezite riskini ortadan kaldırdığı gibi burun ameliyatı ile rahat nefes alma imkanı sunar. Çoğunlukla kadınların tercih ettiği estetik cerrahi işlemlerini şu şekilde sıralayabiliriz: -Plastik cerrahi ben aldırma

-Burun düzeltme

-Kol, yüz ve karın gerdirme

-Çene ucuna müdahale

-Yağ aldırma

-Dudak kalınlaştırma

-Kulak şekline müdahale

-Göğüs büyütme veya küçültme

-Saç ekimi

-Göz kapağı düzeltme

-Botoks ve lazer epilasyon gibi işlemler gerçekleştirilir. Plastik Cerrahi Öncesi Geçilmesi Gereken Aşamalar Geçirilen ameliyatlar insanların hayata farklı ve mutlu bir şekilde devam etmesini sağlar. Ancak yeni bir hayata başlanmasına vesile olan plastik cerrahi işlemler, tedbir alınmazsa tehlikeli bir boyuta ulaşabilir. Bu kapsamda ameliyat öncesi yapılması gereken çalışmaları şu şekilde sıralayabiliriz: