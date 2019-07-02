HABER

Plastik fabrikasında korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 17:38 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Köksan Pet ve Plastik Ambalaj fabrikasında yangın çıktı.

Plastik fabrikasında korkutan yangın

Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Köksan Pet ve Plastik Ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Yaklaşık 45 dakika önce başlayan yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.
Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Köksan Pet ve Plastik Ambalaj fabrikasında saat 16.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar etrafı sararken bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaklaşık 45 dakikadır sürdürülen çalışmalarda yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamadı. Yangının sebebinin ise alevlerin kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemelerde ortaya çıkması bekleniyor.
Öte yandan yanan fabrikanın İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl düzenli olarak yapılan araştırmalarda Türkiye’nin ilk 500 sanayi firması arasında yer aldığı öğrenildi.

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Aksaray’da trafik kazası: 3 yaralıAksaray’da trafik kazası: 3 yaralı
Sivas’ta çıkan yangında 4 inek telef olduSivas’ta çıkan yangında 4 inek telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.