Plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

Konya’da plastik geri dönüşümü yaptığı öğrenilen fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 07.00 sıralarından merkez Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi Has Mavi Sokak üzerindeki fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre plastik geri dönüşümü yaptığı öğrenilen Hikmet S.’ye ait fabrikadan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik soğutma çalışmasının ardından fabrikadaki yangın tamamen söndürüldü. Yangının elektrikli çay ocağının prizde bırakılmasından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duruluyor.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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