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Plastik kasa yüklü kamyonet seyir halindeyken alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 13:52 | Son Güncelleme

Karaman’da plastik yüklü kamyonet seyir halindeyken alev alev yandı.

Karaman’da plastik yüklü kamyonet seyir halindeyken alev alev yandı. Sürücünün son anda fark ettiği yangın, büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Karaman-Ereğli Karayolunun 3’ncü kilometresinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, M.S., yönetimindeki 42 DB 253 plakalı Iveco marka kamyonet, seyir halindeyken kasasında bulunan çadır ve plastik kasalar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Sürücü M.S., kamyonetin kasasının yandığını fark ederek hemen kamyoneti güvenlik şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri kamyonetin bulunduğu şeridi trafiğe kapatırken, itfaiyede yanan araca müdahale etti. Alev topuna dönen kamyonetin kasasına köpüklü suyla müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kamyonete sıçramadan kısa sürede söndürdü. Kamyonetin kasasındaki malzemeler tamamen yandı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, kamyonetin olay yerinden ayrılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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