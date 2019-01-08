HABER

"Plastik kullanımını terk edip, geleceğimizi koruyalım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 17:13 | Son Güncelleme

Emine Erdoğan: "Çevre duyarlılığına sahip birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de poşetlerin ücretli olması, geleceğimiz adına önemli bir adım. Kullanım süresi ortalama 15 dakika olan bir poşetin doğada çözünmesi yüzyıllar alıyor. Okyanuslarımız tek kullanımlık plastiklerle doldu" - "Bu çevre hareketine katılan milletimizin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Daha ilk haftada kişi başı poşet kullanımı yüzde 70 azaldı. Filelere, bez çantalara geri dönelim, plastik kullanımını terk edip, geleceğimizi koruyalım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çevre duyarlılığına sahip birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de poşetlerin ücretli olmasının gelecek açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Filelere, bez çantalara geri dönelim, plastik kullanımını terk edip, geleceğimizi koruyalım." çağrısında bulundu.

Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre duyarlılığına sahip birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de poşetlerin ücretli olması, geleceğimiz adına önemli bir adım. Kullanım süresi ortalama 15 dakika olan bir poşetin doğada çözünmesi yüzyıllar alıyor. Okyanuslarımız tek kullanımlık plastiklerle doldu." ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Bu çevre hareketine katılan milletimizin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Daha ilk haftada kişi başı poşet kullanımı yüzde 70 azaldı. Filelere, bez çantalara geri dönelim, plastik kullanımını terk edip, geleceğimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konuya ilişkin videosuna da yer verdi.

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
3 kardeş 3'ü de hamile! Suçüstü yakalandılar3 kardeş 3'ü de hamile! Suçüstü yakalandılar
Cumhuriyet tarihinin sıfırdan inşa edilecek ilk kilisesine ruhsat çıktıCumhuriyet tarihinin sıfırdan inşa edilecek ilk kilisesine ruhsat çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan plastik poşet kullanımı

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik görüşme ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik görüşme ile ilgili açıklama

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

İstanbul'da lüks alışveriş merkezlerinde yankesicilik yapan 3 hamile kardeş suçüstü yakalandı

3 kardeş 3'ü de hamile! Suçüstü yakalandılar

Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

Liselinin öldüğü ilçede, bu kez köpekler saldırdıkları köpeği parçalayıp yedi

Liselinin öldüğü ilçeden yine korkunç görüntü!

Şanlıurfa'da banka soygunu

Şanlıurfa'da banka soygunu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.