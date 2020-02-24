Hangi kesme tahtası daha hijyenik?

Kesme tahtası için hangi maddenin daha hijyenik olduğunu tespit etmek için California Üniversitesi’nde mikrobiyolog Dr. Dean O. Cliver bir deney gerçekleştirdi.

Cliver tahta, plastik ve mermerden oluşan üç farklı kesme tahtasının ortasına bakteri yerleştirdikten sonra hepsini deterjanla yıkayıp kuruladı.

İNSAN SAĞLIĞI İÇİN EN TEHLİKELİSİ PLASTİK

Testler neticesinde plastik yapımı kesme tahtanın yıkamadan sonra en çok bakteri barından ürün olduğu ortaya çıktı.

Tahtadaki küçük boşluklar ve çizikler arasına yerleşen bakteriler yıkamaya rağmen kaybolmuyor ve sıkıştığı gözeneklerde çoğalıyor. Plastik tahtanın diğer zararlarından biri de zamanla mikroskobik parçaların kesilen gıdalara karışma riski. Söz konusu plastik parçalar ne kadar küçük olsa da insan bünyesi için zararlı.

Mermer tahtada daha az bakteriye rastlandığına dikkat çeken Cliver, yıkadıktan sonra bakterilerin tamamen yok olmadığını, aksine bütün yüzeye yayıldığını dikkat çekiyor. Ancak bakteri oranı plastikle karşılandığında daha az olduğu gözlemlendi.

BAKTERİLERE KARŞI EN İYİSİ AHŞAP

Kesme tahtalarının arasında en az bakteri barındırma özelliğine sahip olan ahşap yapımı ürünlerin olduğu ortaya çıktı. Mermerde olduğu gibi bakteri kolonileri bütün yüzeye yayılmıyor, aksine plastikte olduğu gibi küçük gözeneklere giriyor.

Fakat tahtanın suyu emme özelliği olduğu için, su ile tahtanın içine çekilen bakteriler bir kaç saat sonra ölerek neredeyse tamamen kayboluyor. Cliver, yıkanıp kurtulduktan 12 saat sonra ahşap kesme tahtasında bakterilerin yaklaşık yüzde 99’unun kaybolduğunu ifade ediyor.

Uzmanlar pişirilecek ve çiğ tüketilecek gıdaların kesimi için ayrı tahtaların kullanılmasını tavsiye ediyor.

