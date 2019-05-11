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"Plastik oyuncağa hayır" projesiyle yüzleri güldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 15:06 | Son Güncelleme

Erzurum'da bir lisedeki öğrencilerinin "Plastik oyuncağa hayır" sloganıyla ürettiği ahşap oyuncaklar kırsal kesimdeki ihtiyaç sahibi çocukların eğlencesi oldu - Öğretmen ve Alan Şefi Selçuk Dağdelen: - "Oyuncakları çocuklar ile kırsaldaki çocuklara dağıttık, böylece hem öğrencilerimiz hem de oyuncak verdiğimiz çocuklar hem mutlu oldu"

Erzurum'da bir lisenin öğrencilerince "Plastik oyuncağa hayır" sloganıyla üretilip dağıtılan ahşap oyuncaklar kırsal kesimdeki ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü.

Palandöken ilçesindeki Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğretmen ve öğrencileri, çocukların sağlığa zararlı plastik oyuncaklar yerine sadece gıda boyasıyla boyanan ahşap oyuncak üretmeye karar verdi.

Öğrenciler daha sonra ders kapsamında "Plastik oyuncağa hayır" sloganıyla tasarlayıp el emeği ile ürettikleri ahşap oyuncakları, Milli Eğitim Bakanlığının "Meslek Lisesi Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında kentin kırsal kesimindeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları ile ana okullarına armağan etti.

Böylece hem lise öğrencilerinin uygulamalı olarak ders görmesi hem de verilen oyuncaklar ile kırsaldaki çocukların eğlenip yüzlerinin gülmesi sağlandı.

Lisenin Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü Öğretmeni ve Alan Şefi Selçuk Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin amacının kanserojenden uzak ve çocukların oynayabileceği sağlıklı oyuncaklar üretmek olduğunu söyledi.

Oyuncakların tamamen ahşaptan yapılıp sadece gıda boyalarıyla boyandığını dile getiren Dağdelen, "Okulda tasarlanan oyuncakları öğrencilerimiz üretti. Oyuncakları, bakanlığımızın 'Meslek Lisesi Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında ziyaret ettiğimiz kırsaldaki evlerde gördüğümüz ihtiyaç sahibi çocuklara ya da yaşadığımız mahallelerdeki ihtiyaç sahibi çocuklara verdik." dedi.

Dağdelen, çocukların dağıtılan oyuncakları görünce çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimiz farklı tasarımda oyuncakları üretiyor. Öğrencilerimiz, projenin sonunda yaptığı oyuncakların ihtiyaç sahipleri çocuklara ulaşacağını bildikleri için ayrı bir haz ve hevesle üretim yapıyor. Onlar aynı zamanda böyle sosyal sorumluluk içinde oldukları için de mutlu oldu. Oyuncakları çocuklar ile kırsaldaki çocuklara dağıttık, böylece hem öğrencilerimiz hem de oyuncak verdiğimiz çocuklar hem mutlu oldu." diye konuştu.

Selçuk Dağdelen, öğrencilerin yaptığı oyuncakların ihtiyaç sahiplerin yanı sıra kırsal kesimdeki çocuk ve ana okullarına da yollandığını sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Fatih Yılmaz ise ürettikleri ahşap oyuncaları yolladıkları kırsal kesimdeki çocukların yüzünün gülmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

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"Plastik oyuncağa hayır" Erzurum Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Me

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