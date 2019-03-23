HABER

Plastik poşet beyanname sürelerinde düzenleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, satış noktaları tarafından satılan plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve tahakkuk eden miktarların ödenmesi süreleri yeniden düzenlendi - Buna göre, 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannamelerin tarihi 24 Nisan, bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım paylarının ödenmesi için ise 30 Nisan tarihi son gün olarak belirlendi

Plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve tahakkuk eden miktarların ödenmesi süreleri yeniden düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, yapılan değişiklikle satış noktaları tarafından satılan plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve tahakkuk eden miktarların ödenmesi sürelerinin yeniden düzenlendiği ifade edildi.

Buna göre, 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannamelerin tarihi 24 Nisan, bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım paylarının ödenmesi için ise 30 Nisan tarihi son gün olarak belirlendi.

Bu doğrultuda geri kazanım katılım payı beyanname ve ödeme işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığınca yürütülecek.

Uygulamaya tabi satış noktalarının ocak, şubat ve mart aylarındaki plastik poşet satışlarına ilişkin beyanname ve ödeme işlemlerini nisan ayı içerisinde, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen usuller çerçevesinde gerçekleştirmeleri gerekecek.

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Bursa’da yazma eserler okuluBursa’da yazma eserler okulu
Galatasaray’ı önümüzdeki sezon da ‘sırt’layacakGalatasaray’ı önümüzdeki sezon da ‘sırt’layacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Plastik poşet beyanname ve ödeme işlemleri

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Jandarmadan 'şok' uyguluma! Hepsi ele geçirildi

Jandarmadan 'şok' uyguluma! Hepsi ele geçirildi

Kullandığı traktörün altında kaldı, 24 saat sonra kurtarıldı

24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.