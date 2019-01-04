HABER

"Plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azaldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 11:20 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "4 günlük uygulama sonucunda plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azaldı" - "2019'dan önce yıllık 30-35 milyar plastik poşet tüketiyorduk. Hedefimiz kişi başına 440 olan plastik poşet kullanımını yakın zamanda yüzde 90 oranında azaltarak 2025'te 40'a düşürmek"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "4 günlük uygulama sonucunda plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azaldı." dedi.

Kurum, Ankara Sanayi Odasında düzenlenen "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısında konuştu.

Atıkların geri toplanması ve plastik poşetlerin ücretli olmasına ilişkin önemli bir düzenleme yapıldığını belirten Kurum, 1 Ocak'tan itibaren uygulamanın hayata geçtiğini hatırlattı. Kurum, bu süreçte vatandaşın, sivil toplum örgütlerinin ve milletvekillerinin verdiği destekle ilgili taraflara teşekkürlerini iletti.

Süreçle ilgili kısa bilgi veren Kurum, "4 gündür bu uygulamaya geçildi ve görüyoruz ki plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azalmış durumda. Biz 2019'dan önce yıllık 30-35 milyar plastik poşet tüketiyorduk. Kişi başı 440 olan plastik poşet kullanımını çok yakın zamanda yüzde 90 oranında azaltarak 2025 yılında inşallah 40 adete düşürmeyi hedefliyoruz. Uygulamanın geçmesiyle birlikte de bu kullanım yaklaşık yüzde 50 azalmış durumda." ifadesini kullandı.

- "Toplanması noktasında çok büyük sorunlar yaşıyoruz"

Kurum, plastik poşetlerin geri toplanma oranının yaklaşık yüzde 1 olduğuna değinerek "Niye derseniz, plastik poşetlerin geri toplamından üretilme maliyeti, yaklaşık normal maliyetin 100 katı fazla. Dolayısıyla hiçbir üreticimiz bu plastik poşetleri toplayıp, yeniden üretmek işine gelmiyor. Dolayısıyla toplanması noktasında çok büyük sorunlar yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Plastik poşetlerden 25 kuruş alındığını anımsatan Kurum, "25 kuruşun zaten 10 kuruşu üretim maliyeti, 15 kuruşunu da Bakanlık, bu atıkların geri toplanması, çevreye ve doğaya olan hizmetlerin artırılması noktasında bir kaynak olarak kullanacak." açıklamasında bulundu.

PARTNERNe kadar büyüttüler!Ne kadar büyüttüler!
Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde kış güzelliğiCumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde kış güzelliği
Fırtınanın uçurduğu baca parçası, aracın ön camına saplandıFırtınanın uçurduğu baca parçası, aracın ön camına saplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum plastik poşet

En Çok Okunan Haberler

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

G.Saray'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi

G.Saray'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'la ilgili yeni gelişme!

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a kötü haber!

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de 'Tanker Bank’ dolandırıcılığı

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de 'Tanker Bank’ dolandırıcılığı

Bazı uçak seferleri iptal edildi

Bazı uçak seferleri iptal edildi

Emekli polis memurunun feci sonu! Bıçak ve tornavidayla öldürüldü

Emekli polis memurunun feci sonu! Bıçak ve tornavidayla...

Adana'da art arda depremler! (Son depremler)

Adana'da art arda depremler

İstanbul, Ankara ve Konya'da son dakika dev operasyonlar!

Birçok ilde gözaltılar başladı! İstanbul ve Ankara...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.