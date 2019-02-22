HABER

"Plastik poşet kullanımı yüzde 70 azaldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 17:38 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "(Plastik poşet) Yılbaşı itibarıyla kişi başı 440 olan kullanım sayısı, şu an yüzde 70'e varan oranda azalmış durumda. Hedefimiz yüzde 90 oranında plastik poşet kullanımını azaltmak ve kişi başı 40 adede kadar düşürmek" - "2021 yılına girdiğimizde depozito uygulamamız başlayacak. Artık şehir meydanlarında, plastik, cam, metal şişelerimizi atacağımız ve geri dönüşümünden de kontör yükleyeceğimiz, belediye otobüs araçlarımıza bilet ve para olarak bize geri dönecek uygulamaları da yaygınlaştıracağız" - "Geri dönüşüme girecek atıklarımızı ayrı bir yerde, organik atıklarımızı da ayrı bir yerde toplamak suretiyle geri dönüşüme katkı sağlamış olacağız. Yıllık 20 milyar lira tasarruf öngörüyoruz ve 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşet kullanımının azaltılmasına ilişkin, "Yılbaşı itibarıyla kişi başı 440 olan kullanım sayısı, şu an yüzde 70'e varan oranda azalmış durumda. Hedefimiz yüzde 90 oranında plastik poşet kullanımını azaltmak ve kişi başı 40 adede kadar düşürmek." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bolu'ya gelen Kurum, partisinin seçim çalışmaları kapsamında İzzet Baysal Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret etti.

AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından bölgede kurulan seçim çadırını da ziyaret eden Kurum, burada vatandaşlara bez torba dağıttı.

Kurum, bez torba dağıtımının ardından yaptığı açıklamada, plastik poşetlerin yıl başından itibaren ücretli hale getirildiğini anımsatarak, "Uygulama tüm Türkiye'de zorunlu hale geldi ve yaygınlaştı. Vatandaşımıza bu duyarlı davranıştan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yılbaşı itibarıyla kişi başı 440 olan kullanım sayısı, şu an yüzde 70'e varan oranda azalmış durumda. Hedefimiz yüzde 90 oranında plastik poşet kullanımını azaltmak ve kişi başı 40 adede kadar düşürmek. Bu sayede hem çevremizi hem de doğamızı korumuş olacağız." diye konuştu.

Bu uygulamanın 2023 yılına gelindiğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Sıfır Atık" projesiyle pekiştirileceğini anlatan Kurum, "Bunların kullanım sayısını azaltacağız. 2021 yılına girdiğimizde depozito uygulamamız başlayacak. Artık şehir meydanlarında, plastik, cam, metal şişelerimizi atacağımız ve geri dönüşümünden de kontör yükleyeceğimiz, belediye otobüs araçlarımıza bilet ve para olarak bize geri dönecek uygulamaları da yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, 2023 yılına gelindiğinde tüm ülkede sıfır atık uygulamasına geçilerek, çöplerin kaynağında ayrıştırılıp geri dönüşüm noktasında geri dönüşüme gireceğini belirterek, "Geri dönüşüme girecek atıklarımızı ayrı bir yerde, organik atıklarımızı da ayrı bir yerde toplamak suretiyle geri dönüşüme katkı sağlamış olacağız. Yıllık 20 milyar lira tasarruf öngörüyoruz ve 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlıyoruz." dedi.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Hamsi sürüleri geri döndü, fiyatı düştüHamsi sürüleri geri döndü, fiyatı düştü
Afyonkarahisar’da 100 çocuk bisiklet sahibi olduAfyonkarahisar’da 100 çocuk bisiklet sahibi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Sıfır Atık Projesi" Bolu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum plastik poşet

En Çok Okunan Haberler

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Bakan Soylu kritik rakamları açıkladı!

Bakan Soylu kritik rakamları açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reyhanlı saldırısının firari sanığı Aykan Hamurcu tutuklandı

Aykan Hamurcu tutuklandı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Ankara Garı saldırısının gerekçeli kararı açıklandı: Tüm toplum ve anayasal düzen hedef alındı

Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısının gerekçeli kararı açıklandı!

150 yıllık sır çözüldü! Zebraların çizgileri ne işe yarıyor?

150 yıllık sır çözüldü! Zebraların çizgileri ne işe yarıyor?

Adım adım onları takip ediyor

Adım adım onları takip ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.