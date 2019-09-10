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"Plastik poşet kullanımı yüzde 80 azaldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül: - "Vatandaşlarımız daha önce marketten alışveriş yaptığında 1 poşet yerine 4 ya da 5 poşet alıyordu. Daha sonra gelişi güzel çevreye bırakılan poşetler çevre kirliliğine neden oluyordu - "Bakanlığımızın hayata geçirdiği uygulamayla plastik poşet kullanımı bir yılda yüzde 80 azaldı"

EDİRNE (AA) - Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül, plastik poşet kullanımının yüzde 80 oranında azaldığını belirtti.

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri marketlerde plastik poşet denetimi yaptı.

Denetimlerde alışveriş poşetlerinin tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilip verilmediği kontrol edildi.

Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde plastik poşet kullanımının her geçen gün düştüğünü belirtti.

Plastik poşetlerin ücretli satılmasıyla çevre kirliliğinin de önüne geçildiğini ifade eden Bülbül, "Vatandaşlarımız daha önce marketten alışveriş yaptığında 1 poşet yerine 4 ya da 5 poşet alıyordu. Daha sonra gelişi güzel çevreye bırakılan poşetler çevre kirliliğine neden oluyordu. Bakanlığımızın hayat geçirdiği uygulamayla plastik poşet kullanımı yüzde 80 azaldı. Vatandaş sadece ihtiyacı olan poşeti alıyor ve bunun da bedelini ödüyor." dedi.

- "Doğayı kirletiyorduk"

Bazı vatandaşların ise evlerinden getirdiği bez poşetler ya da filesiyle alışveriş yaptığını anlatan Bülbül, şunları kaydetti:

"Plastik poşet kullanımını ilk başladığı günden bu güne izliyoruz. Halkımız bu konuda gayet bilinçlendi. Plastik poşetlerin doğada yok olma süresi oldukça uzun. Bunları ne kadar az kullanırsak ve biz fileye, bez torbaya dönersek o kadar çevreyi korumuş oluruz. Daha önce bir rüzgar çıktığında her tarafta poşetlerin uçuştuğunu görürdük. Haliyle denizlerimizi, nehirlerimizi, göllerimizi ve doğayı kirletiyorduk. Bu alanlar sadece bizim kullanım alanımız değil, bizden sonra torunlarımızdan torunlarımıza kalacaktır."

Bülbül, farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara bez torba da hediye ettiklerini belirtti.

- "Bez torba kullanıyoruz"

Marketten alışveriş yapan Selam Palabıyıkçı da uygulamanın hayata geçirilmesinin ardından plastik poşet kullanımının azaldığını söyledi.

Plastik poşetlerin sağa sola atılmadığını belirten Palabıyıkçı, doğanın ve çevrenin artık daha temiz olduğunu anlattı.

Marketten alışveriş yapan Hatice Yurtsever ise bez torba kullanmaya dikkat ettiğini söyledi.

Plastiğe karşı olduğunu anlatan Yurtsever, "Evimdeki bez torbayı alışveriş yaparken kullanıyorum. Hatta tek kullanımlık ince plastik poşetlerin de kaldırılmasını istiyorum. Plastik bardak içerisinde su satılıyor. Burada da plastik kullanılıyor bunların da kaldırılması gerekli." şeklinde konuştu.

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