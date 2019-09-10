EDİRNE (AA) - Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül, plastik poşet kullanımının yüzde 80 oranında azaldığını belirtti.

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri marketlerde plastik poşet denetimi yaptı.

Denetimlerde alışveriş poşetlerinin tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilip verilmediği kontrol edildi.

Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde plastik poşet kullanımının her geçen gün düştüğünü belirtti.

Plastik poşetlerin ücretli satılmasıyla çevre kirliliğinin de önüne geçildiğini ifade eden Bülbül, "Vatandaşlarımız daha önce marketten alışveriş yaptığında 1 poşet yerine 4 ya da 5 poşet alıyordu. Daha sonra gelişi güzel çevreye bırakılan poşetler çevre kirliliğine neden oluyordu. Bakanlığımızın hayat geçirdiği uygulamayla plastik poşet kullanımı yüzde 80 azaldı. Vatandaş sadece ihtiyacı olan poşeti alıyor ve bunun da bedelini ödüyor." dedi.

- "Doğayı kirletiyorduk"

Bazı vatandaşların ise evlerinden getirdiği bez poşetler ya da filesiyle alışveriş yaptığını anlatan Bülbül, şunları kaydetti: