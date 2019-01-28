Plastik Poşet Sektöründe 10 Bin Kişi İşsiz Kalabilir

Eroğlu, “1 Ocak itibariyle plastik poşetlerin ücretli olarak verilmesini düzenleyen yönetmeliğin uygulamaya girmesiyle birlikte alışveriş poşeti tüketiminde yüzde 50 oranında azalma oldu. Çevrenin korunması söz konusu ise sektörün buna bir itirazı yok ancak mevzuatın uygulanışıyla ilgili bir sıkıntı var. Türkiye bu mevzuatı Avrupa Birliği’nden örnek aldı ancak alırken muafiyetler, uygulamayla ilgili detaylar tamamen bağımsız ve farklı bir şekilde uygulanmış. Neticede ortaya çıkan şey çok farklı bir durum oldu. Böyle olunca da hem rekabet anlamında hem üretici anlamında hem de tüketici anlamında bir karmaşıklığa sebep oldu ve bu karmaşanın getirdiği bir belirsizlik söz konusu” diye konuştu.

Türk Sanayi Plastikleri Araştırma, Geliştirme Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, yeterli ön hazırlık ve çalışma yapılmadan yeni yasayla plastik poşetlerin 1 Ocak 2019’dan itibaren ücretli hale getirilmesinin, plastik poşet tüketiminde yüzde 50 azalmayı beraberinde getirdiğini ve bu durumun poşet üreticilerini olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

20 bin çalışanı olan sektörde, poşet tüketimdeki yüzde 50 azalmayla birlikte 10 bin kişinin işsiz kalma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirten Eroğlu, “Uygulama başlayalı birkaç hafta olmasına rağmen sektörden gelen bilgilere göre 2 bin kişilik iş kaybı oldu” dedi.

“Sanayi Dönüşüm Fonu kurulmalı”

Dünyada bu tür uygulamalar yapılırken dikkat edilen şeyin çevre ile kalkınmayı bir arada götürebilmek olduğuna dikkat çeken PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, Çevre Kanunu’nun hayata geçiş sürecinin çok hızlı olmasının üreticileri zor durumda bıraktığını belirterek bu geçiş sürecinde firmaları desteklemek için Sanayi Dönüşüm Fonu kurulması gerektiğini söyledi.

“Yatırımcıların kredileri yeniden yapılandırılmalı”

Yatırım yapan firmaların böyle bir mevzuat değişikliği olabileceğini öngörmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Eroğlu, sanayi üretiminde yatırımların kısa değil uzun vadelere yayılarak yapıldığına dikkat çekerek, “Bu firmaların yaptıkları yatırımlardan dolayı şu anda bankalara borçları var. Bu karmaşayı, yaşanan sorunları bankalar da takip ediyor. Dolayısıyla alışveriş poşeti üreten üreticilerin kredileri takibe giriyor.Şu anda bu kredilerin geri çağırılması durumu var. Bunun için de bu destek paketinin içinde mutlaka bu firmaların daha önceki kredilerinin yapılandırılması gerekiyor” diye konuştu.