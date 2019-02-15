HABER

Plastik poşetler için 146 bin beyanname oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 20:59 | Son Güncelleme

Ücretli poşet uygulamasına geçen kişi ya da kurumlar tarafından ocak ayı satışları için 1 Şubat'ta başlanan "plastik poşetlerin beyanı" kapsamında, bugüne kadar 146 bin beyanname oluşturuldu - Uygulamaya tabi olan satış noktaları, bu gece yarısına kadar beyan verebilecek - Plastik poşet temini yapmayan veya plastik poşet kullanarak alışveriş hizmeti sunmayan satış noktalarının beyan yapmasına gerek görülmüyor

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulanan ücretli plastik poşet uygulamasına geçen kişi ya da kurumlar için 1 Şubat'ta başlanan "plastik poşetlerin beyanı" kapsamında, bugüne kadar 146 bin beyanname oluşturuldu.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" doğrultusunda başlatılan ücretli plastik poşet uygulaması devam ediyor.

Uygulamaya tabi satış noktaları, Bakanlığın ana sayfasından ulaşılabilen "Beyan Sistemi" aracılığıyla ocak ayında satılan poşetler için 1 Şubat'ta beyana başladı.

Bugün sona erecek plastik poşet beyanları kapsamında, saat 20.00 itibarıyla 146 bin beyanname oluşturuldu. Saat 00.00'a kadar beyan oluşturacak kişi ya da kurumlara gecikme zammı uygulanmayacak.

Bununla birlikte plastik poşet temini yapmayan veya plastik poşet kullanarak alışveriş hizmeti sunmayan satış noktalarının beyan yapmasına gerek görülmüyor.

Öte yandan, plastik poşetlerin beyanı her ay bu şekilde oluşturulacak. Şubat ayının beyanları ise 1-15 Mart tarihlerinde yapılacak.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi uygulamasının kapsamı ve beyan işlemlerine yönelik sıkça sorulan sorular ile detaylı bilgilere Bakanlığın web sayfasından ulaşılabiliyor.

Saç şekli sosyal medyayı salladıSaç şekli sosyal medyayı salladı
Bakan Albayrak, İzmir'de esnafı ziyaret etti (2)Bakan Albayrak, İzmir'de esnafı ziyaret etti (2)
Bakan Varank Diyarbakır’da iş insanları ile bir araya geldiBakan Varank Diyarbakır’da iş insanları ile bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyan Beyanname Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.