Plastik Poşetsiz Türkiye ‘Sıfır Atık’ Hedefine Yaklaşabilecek mi? 

Türkiye'de yeni yıldan itibaren hayata geçecek düzenlemeyle alışverişlerde plastik poşetler artık para ile satılacak ve böylece ülke ekonomisini iyileştirme yönünde ‘sıfır atık’ hedefi için yeni bir hamle yapılmış olacak.
Ülke genelinde Sıfır Atık Projesi kapsamında 1 Ocak 2019’dan itibaren vatandaşlar bez ya da file torbaya yönlendirilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen proje, atıkların olabildiğince engellenmesi ya da en aza düşürülmesi, ayrı ayrı toplanması ve geri dönüşümle enerji kaynağı haline getirilmesini amaçlamakta.
Plastik poşetleri hayatımızdan çıkarmayı amaçlayan proje için perakendeciler ve uzmanlar olumlu görüşler ifade ediyorlar. Plastik poşet ve türevlerini satan esnaf ise çevreye duyarlı olmanın güzel bir davranış olmakla beraber alışveriş yapan vatandaşların poşetleri toptan alacağını belirtiyor.
Ankara Perakendeciler Derneği (Per-Der) Başkanı Ahmet Karagöz, pazar filesi ile alışverişle çevreye duyarlı bir davranış sergileneceği, sektörün de naylon poşet üretiminde sorumlu davranacağı görüşünde. Karagöz ayrıca vatandaşların dönüşüme ayak uydurmasını da diliyor.
Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Erkin Etike, naylon poşetlerin alışverişte para ile satılmasının plastik kullanımını en aza indirmek için vazgeçirme yöntemlerinden birisi olduğunu söylüyor. Erkin Etike ayrıca yürürlüğe girecek yasa için, ülkenin plastik üretimindeki ithalat bağımlılığına son verebileceğini de belirtti.
Plastik türevli malzemeler satan işletme sahibi Ali Rıza Kaderoğlu ise, plastik malzeme üretimlerinde bir azalma yaşanmayacağı görüşünde.
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