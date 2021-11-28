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  4. Nesli tehdit altında! Plastik sandı canlı çıktı

Nesli tehdit altında! Plastik sandı canlı çıktı

28.11.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da, bir evin bahçesinde nesli tükenmekte olan semender görüldü. Ev sahibi ilk gördüğünde plastik zannettiği semenderin canlı olduğunu görünce o anları cep telefonuyla kaydetti.

Nesli tehdit altında! Plastik sandı canlı çıktı

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi’nde yaşayan Hasan Adak isimli vatandaş yağmur sonrasında Alikanlar Sokak içerisinde bulunan evlerinin bahçesinde sarı benekli Anadolu semenderi gördü. Plastik oyuncak sandığı sürüngenin daha sonra canlı olduğunu anlayan Adak, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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İnternette araştırdığında sürüngenin sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu öğrenen Adak, nesli tehdit altında olan semenderi yetkililere teslim edeceğini söyledi.

(İHA)

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Malatya
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