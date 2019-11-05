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Plastik şişede sahte içki satmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 07:55 | Son Güncelleme

İzmir'de bir depoda yapılan aramada, yarım litrelik pet su şişelerine doldurulmuş sahte içki ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de bir depoya düzenlenen ve yarım litrelik pet su şişelerine doldurulmuş sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda iki zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, Konak'ta bir depoda sahte içki imal edildiğini ve satışının yapıldığını tespit etti.

Depoya düzenlenen operasyonda, yarım litrelik pet su şişelerine doldurulmuş halde 201 litre sahte rakı ve votka ele geçirildi.

Operasyonda, Ş.K. ve H.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada zanlıların, sahte içkileri, yarım litrelik pet su şişelerine doldurarak sattığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaçakçılık pet şişe sahte içki

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