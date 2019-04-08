Plastik şişelerde geri dönüşüm dönemi başlıyor

Osman ŞİŞKO- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - İSRAFIN önlenmesini ve kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlayan 'Sıfır Atık' projesi, plastik su şişelerinde de uygulanmaya başlanacak. Nisan ayı itibariyle geri dönüşüm ünitelerinin kurulmaya başlanacağını söyleyen SUDER Başkanı Serdar Seyhanlı, "Vereceğimiz eğitimle, bu ambalajların geri dönüştürebileceği mekanizmaları kurarak sokaklarda sağa sola atılmış, esasında bir değeri olan ambalajları görmeyeceğiz" dedi.

Atık miktarının azaltılması, toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Sıfır Atık' projesi başlatıldı. Kısa süre içerisinde tüm Türkiye'de projeyle ilgili farkındalık çalışmaları başlatılırken projeye bir destek de Ambalajlı Su Üreticileri Derneği'nden (SUDER) geldi. SUDER Başkanı ve Erikli Su Genel Müdürü Serdar Seyhanlı, plastik ambalajların, kurulacak olan geri dönüşüm makineleri yardımıyla toplanarak geri dönüşüme kazandırılacağını belirtti. Geri kazandırılan plastik şişe bedellerinin makineler vasıtasıyla ödeneceğini belirten Seyhanlı, bu sayede hem ürün israfının önüne geçeceklerini hem de çevre temizliğine katkıda bulunacaklarını dile getirdi.

'SU TÜKETİMİ ARTIYOR'

İnsanların artık gazlı içeceklerden uzaklaşarak kolay ulaşılabilirliği sebebiyle suya yöneldiğini söyleyen Seyhanlı, "Sağlık hepimiz için çok önemli. Obezite çok önemli. Ülkemizde de gençler ve özellikle de çocuklar arasında dikkatle incelenmesi gereken bir konu. Çocuklar artık daha az hareket ediyorlar. Bol bol su içilmesini öneriyoruz. Kişi başına 150 litreye ulaşan bir tüketim var. Bu yüksek bir oran. Bunun daha da artması mümkün ve artmalı. Son 8-10 senedir sağlıklı, sıfır kalorili, şekersiz bir içecek olan ambalajlı su tüketimi artıyor. Her yerde ulaşılabilir olması, sağlıklı şartlarda üretilip dağıtılıyor olması güzel. İnşallah daha da tüketim artacak" dedi.

'EN SAĞLIKLI VE EN PRATİK SU PET VE DAMACANA'

Su tüketiminde genellikle pet ambalajların tercih edildiğini dile getiren Seyhanlı, "Çoğunlukla tüketim pet ambalajlarda. Sadece ülkemizde değil dünyada da damacana dediğimiz geri dönen ve tekrar doldurulan ambalajlar kullanılmaktadır. Cam dünyada da Türkiye'de de hala bu işin çok küçük bir bölümü. Bu bir seçimdir fakat baktığınız zaman hem pet ambalajlarda hem de damacana ambalajlarda bir sıkıntı yok. İnsanlar gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Cam bir tercihtir. Pet şişeye göre daha ağır bir ambalajdan bahsediyoruz. İnsanların daha fazla su tüketmesini istiyoruz. Daha fazla su, daha fazla camda olduğu zaman daha fazla TIR, daha fazla araç, daha fazla sokaklarda gezen araç, karbonmonoksit, çevre kirliliği, trafik sıkışıklığıyla karşı karşıya kalıyoruz. Her yere ulaştırabileceğimiz en pratik, en kolay ve hala da en sağlıklı ambalaj pet ve damacanadır" ifadelerini kullandı.

'SIFIR ATIK PROJESİNE DESTEK VERECEĞİZ'

Nisan ayı itibariyle plastik şişelerin dönüşüme kazandırılacağı geri dönüşüm sistemlerini hayata geçirmeye başlayacaklarını dile getiren Seyhanlı, "Harika bir kanun çıktı. Plastik poşetlerde uygulanmaya başladı. Pet ambalajlar için de geri kazanım katkı bedeli uygulanmaya başlayacak. 2 sene içerisinde ülkemizde bütün bu ambalajların geri dönebileceği, toplanabileceği bir takım üniteler göreceğiz. Hem insanlara vereceğimiz eğitimle, hem de onların bu ambalajları geri dönüştürebileceği bu mekanizmaları kurarak sokaklarda sağa sola atılmış, esasında bir değeri olan ambalajları görmeyeceğiz. Bunların tekrar sanayide kullanılması mümkün. Çevre için de çok faydalı olabilecek bir yöne doğru gidiyoruz. Sıfır atık harika bir konsept. Önümüzdeki günlerde biz de buna destek vereceğiz. Nisan ayından itibaren devletin belirlediği bedelleri ödemeye başlayacağız. Bunlar bir fonda toplanacak ve ileriye dönük olarak hem perakendecilerin hem de üreticilerin bir araya gelip kurabileceği bir geri dönüşüm sistemi olacak. Bu sistem kurulduktan sonra da sizler aldığınız ürünleri bulunan makinelere atacaksınız. Alırken ödediğiniz bedelleri de bu makinelerden alacaksınız. Bunları hem dükkanların içerisinde kullanabileceksiniz. Günü gelince bunları belki metro kartınıza yükleyebileceksiniz. Bu şekilde ürünün israf olmasını önleyeceğiz. Evlerde bunların ayrışımı yapılacak. Toplama merkezlerinde de bu ürünler bu şekilde toplanacak. Daha sonra yan sanayide farklı alanlarda, farklı sanayilerde bunlar kullanılacak" diye konuştu.