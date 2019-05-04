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Plastik şişirme makinesine sıkışan işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

Plastik şişirme makinesine sıkışan işçi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta plastik şişirme makinesine sıkışan işçi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada ustabaşı olarak çalışan İsmail Şeker (43), bakımını yaptığı plastik şişirme makinesine başını sıkıştırdı.

Mesai arkadaşlarının bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Numune Hastanesine kaldırılan Şeker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şeker'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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iş kazası Sivas

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