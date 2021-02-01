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Plastik ve atık malzemeler yangına neden oluyordu

01.02.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Burdur’da plastik ve atık malzemelerin sobada yakılmasından kaynaklanan baca tutuşması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.Burdur Özgür Mahallesi, Cümbüşlü Caddesi’nde, İnönü Mahallesi Muhtarı Kadir Arı’nın iş yerinde, sobaya attığı plastik ve atık malzemeler bacanın tutuşmasına neden oldu.

Burdur’da plastik ve atık malzemelerin sobada yakılmasından kaynaklanan baca tutuşması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Burdur Özgür Mahallesi, Cümbüşlü Caddesi’nde, İnönü Mahallesi Muhtarı Kadir Arı’nın iş yerinde, sobaya attığı plastik ve atık malzemeler bacanın tutuşmasına neden oldu. Bacanın tutuşması sonucu iş yerinde oluşan duman nedeniyle korku dolu anlar yaşanırken olay yerine Burdur Belediyesi İtfaiye ekiplerine ait 2 adet itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çatıdan müdahalesi ile büyümeden ve etrafa sıçramadan söndürülen yangında, can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
Ayrıca, yangının söndürülmesinden sonra bacadan iş yerine akan kirli suyu itfaiye ekipleri fırça aracılığıyla iş yerinden dışarıya süpürdü.

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