Plastik ve geri dönüşüm fabrikasında yangın

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA’da plastik ve geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin yükseldiği fabrikada, maddi zarar meydana geldi.

Yangın, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Alevlerin yükeldiğini gören fabrika bekçisinin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makinelerinin de kullandığı söndürme çalışmasına, fabrika işçileri de destek verdi. 5 söndürme aracı ve iki tanker ile alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını yaklaşık bir saatte söndürdü. Büyük çaplı maddi zarara neden olan yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

