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Platonik aşığının bıçakladığı Serap'ın vücuduna toplam 80 dikiş

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 11:48 | Son Güncelleme

ADANA'da, aşkına karşılık vermediği Necdet Erdoğan Artural'ın bıçaklı saldırısına uğrayan Serap Sağlam'ın (31) vücudunda oluşan kesilere toplam 80 dikiş atıldı.

Platonik aşığının bıçakladığı Serap'ın vücuduna toplam 80 dikiş

ADANA, (DHA)- ADANA'da, aşkına karşılık vermediği Necdet Erdoğan Artural'ın bıçaklı saldırısına uğrayan Serap Sağlam'ın (31) vücudunda oluşan kesilere toplam 80 dikiş atıldı. Sağlam, "Onun cezalandırılmasını, kadına karşı şiddetin son bulmasını istiyorum" dedi.
Olay, 11 Aralık'ta saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi, Kuruköprü Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Necdet Erdoğan Artural, platonik olarak aşık olduğu, daha önce darbedip, kırdığı soda şişesi parçalarıyla yaraladığı Serap Sağlam'ın yine önünü kesti. Artural, bıçakla boynunu ve yüzünü kesmeye çalıştığı Sağlam'ın eliyle yüzünü kapatması üzerine ellerini de kesti. Aldığı bıçak darbeleriyle yerde kanlar içerisinde kalan Sağlam, yoldan geçenlerin müdahalesiyle kurtarıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
Serap Sağlam, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri eşkalini belirlediği saldırganı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Artural, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Serap Sağlam'ın kaşı, burnu, kulağı, boynuna ve ellerine toplam 80 dikiş atıldı.
KADINA ŞİDDET SON BULSUN
Korku dolu anları anlatan Sağlam, "Erkek arkadaşıma gelip 'Onu öldüreceğim' demiş. Ben de o sıra İnönü Caddesi'ndeydim yanıma geldi. Hemen bıçakla saldırdı ben kendimi korumaya çalıştım. Ama bıçakla yüzümü kesmeye başladı. Ben elimle yüzümü kapatınca elimi kesti. Boynumu, kulağımı, burnumu her yerimi kesti bana 80 dikiş atıldı. Ölümden son anda kurtuldum. Bu şahıs bana daha önce de saldırdı. Bana kafayı takmış. Ben onun cezalandırılmasını, kadına karşı şiddetin son bulmasını istiyorum."

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