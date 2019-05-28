Platonik aşığının cezaevinden çıkmasından korkan Canısı, kampanya başlattı

Turgay İPEK- Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da çalıştığı iş yerinde kendisini bıçaklayan Murat Yıldırım'ın (30) cezai ehliyetinin tam olmadığına dair hazırlanan raporun ardından cezaevinden çıkmasından korkan Canısı Toktay (19), sosyal medyada kampanya başlattı. Tek isteğinin sesini duyurmak olduğunu söyleyen Toktay, "Sosyal medyada kampanya yaparsam, kadınlar bana destek olursa belki kurtulurum" dedi.

Olay, 13 Ekim 2018 tarihinde Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde meydana geldi. Murat Yıldırım, çalıştığı marketteki mesai arkadaşı Canısı Toktay'a karşılıksız aşk beslemeye başladı. Cep telefonundan, 'Sen ilk görüşte aşka inanır mısın? Ya benim olursun ya da kara toprağın' şeklinde mesajlar gönderen Murat Yıldırım, markette de genç kızı rahatsız edince, işten çıkarıldı.

Olay günü markete bıçakla gelen Murat Yıldırım, manav reyonu önünde bekleyen Canısı Toktay'a saldırdı. "Öleceksin" dedikten sonra genç kızı kolundan tutup, bıçaklamaya başlayan Yıldırım, market çalışanları tarafından elindeki bıçak alınarak etkisiz hale getirildi. Canısı Toktay, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gelen polise teslim edilen Murat Yıldırım ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Murat Yıldırım hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık hakkında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu, ancak tam olmadığı yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN KAMPANYA BAŞLATTI

Saldırgan Murat Yıldırım'a verilen cezai ehliyetinin tam olmadığına dair rapor sonrası tahliye olacağından korkan Canısı Toktay, sosyal medyadan kampanya başlattı. Dadaşkent'teki markette çalışırken saldırganın kendisinden bir ay sona işe başladığını anlatan Canısı Toktay, "Bana takıntılıydı, ancak ben ondan uzak durmaya çalışıyordum. Markette çalışırken bıçaklı saldırısına uğradım. Tutuklandı, ilk mahkemede pişman değilim derken, ikinci mahkemede pişman olduğunu söyledi. Görüntülü ifade verirken bile halinin elinin titrediğini, gözlerinin farklı bir hal aldığını herkes gördü. Hasta raporu olduğunu öğrendim. Raporu olunca cezaevinde fazla kalmaz dediler. Ben de sosyal medyada kampanya yaparsam, kadınlar bana destek olursa belki kurtulurum. Benim tek istediğim sesimi duyurmak. Ölmek yerine savaşmayı tercih ettim. Bu yüzden sosyal medyada kampanya başlattım" diye konuştu.