Platonik aşığının cezaevinden çıkmasından korkan Canısı, kampanya başlattı

Turgay İPEK- Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da çalıştığı iş yerinde kendisini bıçaklayan Murat Yıldırım'ın (30) cezai ehliyetinin tam olmadığına dair hazırlanan raporun ardından cezaevinden çıkmasından korkan Canısı Toktay (19), sosyal medyada kampanya başlattı. Tek isteğinin sesini duyurmak olduğunu söyleyen Toktay, "Sosyal medyada kampanya yaparsam, kadınlar bana destek olursa belki kurtulurum" dedi.

Olay, 13 Ekim 2018 tarihinde Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde meydana geldi. Murat Yıldırım, çalıştığı marketteki mesai arkadaşı Canısı Toktay'a karşılıksız aşk beslemeye başladı. Cep telefonundan, 'Sen ilk görüşte aşka inanır mısın? Ya benim olursun ya da kara toprağın' şeklinde mesajlar gönderen Murat Yıldırım, markette de genç kızı rahatsız edince, işten çıkarıldı.

Olay günü markete bıçakla gelen Murat Yıldırım, manav reyonu önünde bekleyen Canısı Toktay'a saldırdı. "Öleceksin" dedikten sonra genç kızı kolundan tutup, bıçaklamaya başlayan Yıldırım, market çalışanları tarafından elindeki bıçak alınarak etkisiz hale getirildi. Canısı Toktay, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gelen polise teslim edilen Murat Yıldırım ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.