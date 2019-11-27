Platonik aşığının cezaevinden çıkmasından korkan Canısı, sosyal medyada destek istedi

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da çalıştığı markette platonik aşk yaşayan Murat Yıldırım (30) tarafından 3 yerinden bıçaklanan Canısı Toktay (19), saldırganın cezai ehliyetinin tam olmadığı yönünde verilen rapor doğrultusunda tahliye edilmesinden korkarak, sosyal medyadan kendisi için destek istedi. Yarın görülecek 4'üncü duruşma öncesi sosyal medyadan fotoğrafıyla birlikte yayınladığı destek çağrısında, "Ben adımı çok seviyorum, değiştirmek istemiyorum. Şehrimi çok seviyorum ve gitmek istemiyorum" diyen Toktay, "Sokakta korkarak yürümek istemiyorum" diye konuştu.

Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde geçen yıl 13 Ekim günü yaşanan olay şöyle yaşandı; Murat Yıldırım, çalıştığı marketteki mesai arkadaşı Canısı Toktay'a aşık oldu. Genç kıza, cep telefonundan, "Sen ilk görüşte aşka inanır mısın? Ya benim olursun ya da kara toprağın" şeklinde mesajlar gönderdi. Duygularına karşılık bulamayınca da Toktay'ı rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine işten çıkarıldı.

Olay günü markete bıçakla gelen platonik aşık Murat Yıldırım, manav reyonu önünde bekleyen Canısı Toktay'a saldırdı. "Öleceksin" dedikten sonra genç kızı kolundan tutup, bıçaklamaya başlayan Yıldırım, market çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi. Canısı Toktay, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polise teslim edilen Murat Yıldırım ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.