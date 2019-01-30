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Platonik aşık, Berfin’i bu hale getirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 01:27 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde okuldan eve giderken yüzüne asit benzeri sıvı atılan genç kızın tedavisi sürüyor.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde okuldan eve giderken yüzüne asit benzeri sıvı atılan genç kızın tedavisi sürüyor. Genç kızın gözünü kaybetme tehlikesi olduğu belirtildi.
Olay, 15 Ocak günü Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe Mahallesi 390. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkıp evine doğru giden Berfin Özek’in (17) yolu bir kişi tarafından kesildi. Bu şahıs, Özek’in yanına yaklaşarak elindeki pet şişeden yüzüne asit benzeri yakıcı bir sıvı atıp kaçtı. Atılan yanıcı sıvıyla yüzü ve boynundan aşağısı tamamen yanan genç kız, acılar içinde bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerini çağırması üzerine genç kız hastaneye kaldırıldı. Acil servise götürülen genç kızı gören doktor ve polisler de şok olurken atılan yakıcı sıvadan olayı genç kızın montu ve kazağı dahi erimişti. Genç kız, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Bu arada genç kızın yüzünün ve boynundan aşağısının tamamen yandığı belirlendi.
Polis ekipleri genç kızla yaptığı kısa görüşmede yakıcı sıvıyı atan zanlının kendisiyle sevgili olmak isteyen ancak genç kızın yüz vermediği platonik saplantılı aşığı Casim Ozan Ç. olabileceğini öğrendi. Bunun üzerine şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay yerinden elde edilen deliller ve şüphelinin üzerindeki kıyafetlerden alınan örneklerden olayı şahsın gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken ayrıca şahısla ilgili bir başka bir iddia da zanlının genç kızı gasp etmek istediği ancak yapamayınca yakıcı sıvı attığı yönünde.
Öte yandan Adana Şehir Hastanesine getirilen genç kızın tedavisi sürüyor. Gözünü kaybetme tehlikesi bulunan genç kızın yüzünde ve vücudunun çok yerinde aşırı yanık olduğu için yüzü sarıldı. Yapılan tedaviden sonra genç kızın bir seri estetik ameliyatları geçirmesi gerektiği öğrenildi.

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