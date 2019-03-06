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Platonik aşık dehşet saçtı! Genç kadına önce ilaç enjekte etti, sonra bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 09:42 | Son Güncelleme

Adana'da genç kadın, aşkına karşılık vermediği bir genç tarafından, şırıngayla hayvanları bayıltmaya yarayan ilaç enjekte edilip bıçaklandıktan sonra otomobilden atlayarak kurtulduğunu ileri sürdü. Olaydan sonra genç kadın kaldırıldığı hastanede 6 gün tedavi görüp taburcu edilirken, şırınganın içindeki madde araştırılıyor.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesinde 1 Mart günü meydana geldi.

BAYGIN HALDE BULUNDU

İddiaya göre, Hayal Park yakınında baygın halde bir kadın görülünce vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç kadını ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık görevlileri olayı polise bildirdi. Hastaneye gelen kadının isminin H.K. (28) olduğu öğrenildi.

'HAYVAN BARINAĞINDAN BİR ŞEYLER ALDI'

Genç kadının alınan ilk ifadesinde kendisine aşık olan H.G.'nin (29) kendisini arayarak konuşmak istediğini söylediğini belirterek, "Bende onunla konuşmak için arabasına bindim. Bir ara H.G. hayvan barınağına gitti oradan bir şeyler aldı. Daha sonra tekrar otomobile geldi. Benimle sevgili olmak istediğini söyledi bende olmayacağımı söyleyince şırıngayı çıkartıp bana batırıp enjekte etti sonrada beni bıçakladı. Ben de korkup panikle kendimi otomobilden attım. Daha sonra gözümü hastanede açtım. Bana şırınga ile hayvanları bayıltmaya yarayan ilaçtan enjekte ettiğini düşünüyorum" dediği öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Bu orada polis genç kadının şikayetçi olduğu H.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan zanlının, genç kadın ile sevgili olduğunu ancak otomobilde tartışma çıktığını belirterek, "Ben kimseye şırıngayla ilaç vurmadım. İlacı H.K. önce bana vurdu sonra kendine vurdu" dediği öne sürüldü. Polis zanlının aracında yaptığı aramada şırıngayı da buldu. Zanlı alınan ifadesinin ardından "adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

GENÇ KADIN TABURCU EDİLDİ

Genç kadın ise 6 gün hastanede yoğun bakımda tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Bu arada, genç kadının kanından ve şırıngadan alınan örnekler adli tıpa ve kriminale gönderilerek genç kadına enjekte edilen maddenin ne olduğu belirlenecek. (İHA)


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adana platonik aşık kadın ilaç

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