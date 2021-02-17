Platonik aşk cinayeti davasında pes dedirten savunma: “Çocuklarım sütten çıkmış ak kaşıktır”

“Beni görünce birden irkildi” Sanık Muharrem Eralp savunmasında, Ayşegül Aktürk’ün çocuklarıyla birlikte 2015’te oturdukları mahalleye taşındıklarını söyleyerek, “Olay günü çalışmak için bahçeye çıktım. Hırsızlık olayları çok olduğundan bahçede oturmak için kullandığımız masa, sandalye ve şemsiyeleri bulunduğu yerden çıkarmaya başladım. Kapıyı açtığım esnada maktulle karşılaştım. Kendisi beni görünce birden irkildi ve bağırmaya başladı. ‘Sen ne arıyorsun burada, benim peşimi bırak’ şeklinde konuştu. Bana bağırmaya devam etti” dedi.

“Elimde bıçakla üstüne düştüm”

Sanık, bir süre konuştuklarını ve bu konuşma nedeniyle üzüldüğünü belirterek, “Bu şekilde konuşmaya devam edince o esnada bahçe duvarının yanında bulunan bölmedeki bıçağa gözüm takıldı. Oraya doğru hamle yaptım ve bıçağı gidip elime aldım. Yanına geldiğimde irkilmişti. Hala ona benim ölmemi isteyip istemediğimi sordum ve sonrasında sağ elime aldığım bıçakla sol bileğimin içini kestim. Bıçağın keskin kısmı vücuduma bakacak şekilde kaldırıp kalbime doğru saplayıp ölmek istedim. Ben bileğimi kestikten sonra maktul yine bıçağı tutmaya çalıştı. Ben yine kendimi bıçaklamaya çalışmaya devam ettim. O esnada kaldırım gibi bir şeyin üzerindeydik. Kendisi bir anda sırt üstü yere düştü. Ben de elimde bıçakla onun üstüne düştüm. Kalktığımda kanlar içinde olduğunu gördüm” diye konuştu.

Babadan skandal savunma: “Çocuklarım sütten çıkmış ak kaşıktır”

Bunun üzerine savunma yapan tutuklu sanık Muharrem Eralp’in babası olan diğer sanık Bayram Eralp ise, “Sabah kalktığımda bağırma sesleri geliyordu. Ben de irkilerek uyandım. İç çamaşırlarımla kendimi dışarı attım. Baktım komşular karşı apartmanın bahçesine gidiyordu. Ben de merak ederek gittim. Yatan bayanın neden o şekilde yattığını anlayamamıştım. Ben de o esnada yerde bulunan bıçağı fark ettim ve sonradan öğrendiğim kadarıyla komşumuz olan Y.E. ‘ye al bu bıçağı biraz uzaklaştır, kimseye bir zarar gelmesin’ dedim. Niyetim sadece o bıçakla bir başkasının bana ya da başkasına zarar vermesini engellemekti. Ben çocuklarımın hepsini okuttum. Üniversitede okudular. Benim sülalemde hiçbir suça karışmışlık yoktur. Çocuklarım sütten çıkmış ak kaşıktır” dedi.